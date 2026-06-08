Pastieri ju držali v tajnosti desaťročia: Čo skrýva najstaršia jaskyňa v Srbsku?

SRBSKO – Keď vstúpite do útrob tejto jaskyne, objaví sa pred vami výzdoba, ktorá sa začala tvoriť ešte pred dobou ľadovou a ktorej tajomstvo po celé stáročia strážili miestni pastieri. Resavská jaskyňa patrí k najstarším a najkrajším v Srbsku. Návštevníkom odhaľuje fascinujúci svet podzemných siení, stalaktitov a stalagmitov, ktorých vek sa ráta na desiatky miliónov rokov.
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