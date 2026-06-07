Všade samé zdražovanie, ale... V týchto 20 dovolenkových destináciách ceny klesli

Ak ste si ešte nestihli rezervovať letnú dovolenku, možno vás znepokojuje predstava, že globálna neistota a geopolitické udalosti budú tlačiť ceny nahor. Realita je však zatiaľ miernejšia, než sa očakávalo.
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