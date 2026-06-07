Obávaný kat reštaurácií Martin Novák odhalil svoje tajomstvo: Luxusné menu rád vymení za toto!

BRATISLAVA - Šéfkuchár Martin Novák je postrachom slovenských reštaurácií, no v súkromí je všetko inak! Hoci pred kamerami nešetrí kritikou a vyžaduje stopercentnú profesionalitu, doma je z neho úplne iný človek.
Martin Novák sa v práci stretáva s tými najmodernejšími prístrojmi, no v jeho súkromnej kuchyni hrajú prím úplne iné veci. Pre uznávaného kata reštaurácií sú základom tri veci: oheň, poriadny sporák a kvalitný nôž. „Mám svoje nože, jasne že mám. Každý kuchár má svojich favoritov, takže aj ja mám,“ prezradil Martin, pre ktorého je varenie vášňou aj vo voľnom čase.
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Keď sa však vypnú kamery, Martin nie je žiadny gurmánsky snob. Práve naopak! Najviac si vychutná jedlo, ktoré mu pripraví niekto iný, a to najmä ak ide o poctivú domácu klasiku. „Keby som si mohol vybrať medzi domácimi alebo reštauračnými jedlami, tak určite domáce. Prívarky, fašírky, segedín, pečené kuriatko, plnená paprika... to sú jedlá, ktoré mám veľmi rád,“ nechal sa počuť šéfkuchár, ktorého domáca kuchyňa poteší omnoho viac ako ustrice či hľuzovky.
Jeho srdce bije pre tradičnú kuchyňu, na ktorej vyrastal. Nezabudnuteľný vývar od mamy či svokrine špeciality sú pre neho viac než akékoľvek michelinské menu. „Ja som nenáročný. Keď je jedlo lacné, obyčajné, domovské, ale je spravené s láskou, prečo nie?“ vyznáva sa Martin. Svoju chlapskú stránku nezaprie ani pri stretnutiach s priateľmi, kde sa pod jeho taktovkou varia divinové ragú či paprikáš z divého králika. Zdá sa, že v rodine známeho šéfkuchára hlad skutočne nehrozí, a to ani vtedy, ak by v chladničke zostal iba prievan. Martin totiž dokáže aj z mála vyčarovať hotové zázraky, ktoré by ste chceli mať na stole každý deň!
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