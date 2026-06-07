To snáď nemyslia vážne?! České turistky v Tatrách pobúrili: VIDEO Napriek zákazu sa na hulváta kúpali priamo v plese

VYYSOKÉ TATRY - Otužovanie a vstup do tatranských plies patrí medzi aktivity, ktoré sú v Tatranskom národnom parku zakázané. Nie každý v tom však vidí problém a z času na čas sa nájde niekto, komu je vlastné chvíľkové ovlaženie sa prednejšie ako príroda, ktorú by sme si mali chrániť nielen pre seba, ale aj ďalšie generácie po nás - tentokrát sa na pravidlá aj slušné móresy vykašľala dvojica turistiek z Česka.
Upozornila na to stránka TATRY na sociálnej sieti. Zverejnila tiež video z dnešného popoludnia, na ktorom sú české turistky zachytený priamo pri čine. "Takéto správanie môže na prvý pohľad pôsobiť neškodne, no pravidlá ochrany prírody neplatia bezdôvodne. Tatranské plesá predstavujú jedinečné a citlivé horské ekosystémy, ktoré si vyžadujú maximálnu ochranu," pripomenuli.
Za porušenie pravidiel ochrany prírody môže byť uložená bloková pokuta až do výšky 300 eur. V prípade správneho konania sa môže sankcia vyšplhať až na 3 319 eur. "Prosíme všetkých návštevníkov Tatier, aby rešpektovali návštevný poriadok národného parku, nevstupovali do plies, nekúpali sa v nich, neotužovali sa v nich a nepohybovali sa mimo vyznačených turistických chodníkov. Tatry máme len jedny. Chráňme ich spoločne aj pre ďalšie generácie," dodali.