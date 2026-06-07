Kráľovná talentov Susan Boyle má 65, je po porážke a hľadá si chlapa! Odpadnete z jej nového imidžu!

LONDÝN - Speváčka Susan Boyle, ktorá si pred rokmi podmanila svet svojím nezabudnuteľným vystúpením v súťaži Británia má talent, dnes priznáva, že romantika už v jej živote nehrá hlavnú úlohu. Hoci je stále otvorená možnosti stretnúť niekoho výnimočného, na zásnuby ani veľké plány do budúcnosti už veľmi nemyslí.
„Kto povedal, že sa idem zasnúbiť? Na to je už neskoro,“ vyhlásila 65-ročná speváčka v rozhovore pre britské médiá. S humorom dodala, že na priateľa jednoducho nemá čas. Zároveň však nechala otvorené zadné dvierka slovami: „Na druhej strane, nikdy nehovor nikdy.“
Susan Boyle prezradila aj to, že moderné zoznamovanie jej nič nehovorí. Aplikácie ako Tinder ju nelákajú a partnera by rada spoznala tradičným spôsobom. „Tinder nie je nič pre mňa. Verím na osud, náhody a prirodzené stretnutie."
Práve Susan Boyle pritom dlhé roky patrila medzi ženy, ktoré o láske skôr snívali, než ju prežívali. Keď sa v roku 2009 objavila v talentovej šou Británia má talent, priznala, že žije sama so svojou mačkou a nikdy sa s nikým ani nebozkávala. Úprimnosť a bezprostrednosť jej okamžite získali sympatie divákov po celom svete.
Prvého vážnejšieho partnera spoznala až ako 53-ročná. Išlo o amerického lekára, ktorého stretla počas koncertného turné v hoteli. V tom čase o ňom hovorila ako o veľmi milom mužovi.
V posledných mesiacoch na seba upozornila aj výraznou premenou imidžu. Speváčka absolvovala glamour premenu v rámci spolupráce so značkou Cornetto, pre ktorú dokonca naspievala novú verziu známeho reklamného džinglu. Fanúšikov prekvapila elegantným vzhľadom a sviežou energiou.
Od svojho fenomenálneho úspechu v roku 2009, keď vydala debutový album I Dreamed a Dream, sa zaradila medzi najúspešnejšie speváčky svojej generácie. Nahrávka sa stala najpredávanejším albumom roka na svete a odštartovala kariéru, počas ktorej vydala sedem štúdiových albumov.
Za jej úsmevom sa však skrýva aj náročné obdobie. V roku 2022 prekonala menšiu mozgovú príhodu. Priznala, že spočiatku si nebola istá, či sa ešte niekedy dokáže naplno venovať hudbe.
„Nikdy by som neverila, že sa dostanem tak ďaleko,“ povedala speváčka. K návratu na pódium jej pomohli hodiny spevu, intenzívna logopedická terapia aj podpora fanúšikov. Obnovovanie sebavedomia bolo podľa jej slov pomalé a náročné.
„Robím malé krôčiky. Ak sa ponáhľate príliš rýchlo, môžete spadnúť. Trvalo mi, kým som znovu získala istotu v hudbe. Ale napredujem. Pomaly, no isto,“ uzavrela Boyle, ktorá aj po rokoch dokazuje, že odhodlanie a vytrvalosť sú jej najväčšími zbraňami.