Fatálna nehoda na juhu Slovenska: FOTO Vodič prešiel do protismeru! Čelnú zrážku neprežili dvaja ľudia

CHOTÍN - V obci Chotín pri Komárne došlo k dopravnej nehode. Na miesto boli vyslané záchranné zložky. Žiaľ, polícia neskôr informovala, že po čelnej zrážke dvoch áut zomreli dvaja ľudia.
Dnes v poobedných hodinách došlo k dopravnej nehode v obci Chotín v okrese Komárno. "Vodič vozidla BMW v pravotočivej ostrej zákrute pravdepodobne prešiel do protismeru, kde sa zrazil s oproti idúcim vozidlom Škoda Fabia. To po zrážke vyletelo mimo vozovku," uviedla polícia.
"Osoby vo veku 31 a 76 rokov nachádzajúce sa vo vozidle Škoda Fabia utrpeli zranenia nezlučiteľné so životom. 51 ročná žena z tohto vozidla bola so zraneniami prevezená leteckou záchrannou službou do nemocnice," informovali.
Vodič vozidla BMW bol podrobený dychovej skúške s negatívnym výsledkom. "Okolnosti, miera zavinenia a presná príčina sú predmetom vyšetrovania polície," dodala polícia.