Grécko zasiahli ZEMETRASENIA: Otrasy cítili až v Aténach!

ATÉNY - Dve zemetrasenia zasiahli v nedeľu stredné Grécko. Ich epicentrá sa nachádzali v blízkosti ostrova Eubója v Egejskom mori. Otrasy bolo cítiť aj v hlavnom meste Atény ležiacom asi 90 kilometrov južne. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na Geodynamický inštitút v Aténach.
Prvé zemetrasenie s magnitúdou 4,8 bolo zaznamenané o 12.58 h miestneho času (11.58 h SELČ) neďaleko mestečka Mantudi. Krátko nato zasiahlo tú istú oblasť druhé zemetrasenie s magnitúdou 5,2, ktoré podľa miestnych médií spôsobilo medzi obyvateľstvom paniku.
Neboli hlásené väčšie škody
Riaditeľ Geodynamického inštitútu Vasilis Karastathis pre verejnoprávny telerozhlas ERT uviedol, že hypocentrá oboch otrasov sa nachádzali v hĺbke približne 13 – 15 kilometrov, išlo teda o tzv. plytké zemetrasenia, ktoré bývajú citeľné v širokom okolí. Bezprostredne neboli hlásené väčšie škody ani zranenia, došlo však k početným menším zosuvom pôdy. Následne bolo zaznamenaných 20 dotrasov s magnitúdami 2 – 3,5.
Grécko leží v seizmicky aktívnej zóne, kde sa stretávajú africká a euroázijská tektonická platňa. To spôsobuje zemetrasenia, z ktorých niektoré sú badateľné, a to aj v husto osídlených oblastiach, akou je okolie Atén.