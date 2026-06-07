Možno sa mali stretnúť... ale nie zamilovať! Plevčík je opäť single: Takto zvláda utajený rozchod

BRATISLAVA - Šokujúce priznanie priamo pred kamerami! Sympatický herec Pavol Plevčík sa objavil v spoločnosti na premiére nového sci-fi hitu Mandalorian, kde zaujal pozornosť niekoľkými novinkami.
Pavol Plevčík sa na slávnostnej premiére nového filmu Star Wars netajil tým, že mimozemšťania a hviezdne vojny sú jeho tajnou neresťou. „Ja si rád ulietavam do vesmíru. Musím sa priznať, že sci-fi je jeden z mojich najobľúbenejších žánrov,“ prezradil dobre naladený herec. Po otázke, s kým sa rozhodol nablýskaný filmový večer stráviť, však prišlo nečakané odhalenie. „Dnes som sám,“ priznal Pavol.
Ešte pred pár mesiacmi bol pritom umelec šťastne zadaný a po boku partnerky len tak kvitol. Dnes je všetko inak. „Som single, tesne po rozchode. Momentálne si užívam prítomný okamih, stretávam sa s priateľmi, chodím na kultúru a robím skrátka to, čo robí dobre mojej duši a môjmu vnútru,“ nešetril úprimnosťou herec. „Takto sa veci dejú. Život je život, vzťahy sú vzťahy a takto sme sa dohodli a rozhodli, že to bude lepšie pre oboch,“ hovorí Pavol, ktorý hrá aj v predstavení Coco&Tina.
Umelcovo úprimné priznanie však rozpletá aj ďalšie nitky z jeho nedávnej minulosti. Pred časom totiž verejnosť šokoval medializovaný škandál, kedy bol herec pristihnutý pri alkoholovom excese a to priamo na javisku! Súvisel rozchod a bolesť v duši s týmto incidentom? „Bolesť duše je dlhodobejšia. Aktuálne to intenzívne riešim na posedeniach so psychologičkou... Ten exces bol výsledkom aj dlhodobej pracovnej únavy a potom už aj malé množstvo alkoholu narobilo túto zlosť,“ vyhlásil s tým, že sa to stalo prvý a poslednýkrát.
Najlepším liekom na zlomené srdce a vyčerpanú myseľ bude pre herca zaručene aj zaslúžený letný reset. „Budú prázdniny... Budeme vonku v prírode, budeme nasávať slnečné lúče a energiu. Veľmi sa teším na cestovanie, chcem ísť k oceánu, možno objavím nejaké úplne nové destinácie...“ Napriek tomu, že plánom necháva voľný priebeh, jedna konkrétna vec je pre neho počas leta absolútne "must have".
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