Tragédia vo Vysokých Tatrách: Pád v oblasti Bradavice neprežil 25-ročný turista!

VYSOKÉ TATRY - Pád v oblasti Bradavice vo Vysokých Tatrách neprežil 25-ročný Poliak. Horská záchranná služba (HZS) informovala, že od kolegov z Poľska prijali v sobotu (6. 6.) podvečer informáciu o jeho nezvestnosti. Sám vystúpil na vrchol, odkiaľ rodinným príslušníkom zaslal fotografiu. Ďalší kontakt však už nebol úspešný.
Na pozemnú pátraciu akciu vyrazili záchranári z Oblastného strediska HZS Vysoké Tatry a zo Strediska lavínovej prevencie a vzdelávania HZS. Vytypovanú lokalitu prepátrali aj za pomoci bezpilotného lietadla so špeciálnym vyhľadávacím zariadením. Situáciu však sťažovala hustá hmla.
„V súčinnosti s Policajným zborom (PZ) bola vykonaná aj obhliadka parkovísk na možných nástupoch na túru. O spoluprácu pri zisťovaní prevádzkových a lokalizačných údajov bolo požiadané tiež Ústredné operačné stredisko operačného odboru Prezídia PZ,“ dodávajú horskí záchranári. Automobil hľadaného Poliaka pritom našli na parkovisku v Tatranskej Polianke.
V nedeľu v ranných hodinách napokon lokalizovali horskí záchranári nezvestného v Kvetnicovom žľabe. „Žiaľ, po približne 300-metrovom páde utrpel zranenia nezlučiteľné so životom. Telesné pozostatky boli následne letecky transportované do Starého Smokovca, kde boli odovzdané príslušníkom PZ,“ dodáva HZS.