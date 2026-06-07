Reťazec, v ktorom nakupujú aj mnohí Slováci, sťahuje obľúbenú pochúťku! Nejedzte ju, vracajú peniaze

PRAHA - Obchodný reťazec Penny sťahuje z predaja hrozienka. Dôvodom je prekročený limit cudzorodej látky. Obchod sľúbil zákazníkom, že im za už zakúpené produkty vrátia peniaze.
Sieť predajní sťahuje z predaja hrozienka sultánky svojej privátnej značky Naturalia. K opatreniu reťazec pristúpil v spolupráci s ich dodávateľom Encinger SK, sro. Informuje o tom web tn.cz.
Hrozienka sa predávajú v baleniach po 250 gramoch. Sťahované sú šarže s dátumom minimálnej trvanlivosti 16. 8. 2026 a 17. 8. 2026 . "Vo výrobkoch došlo k prekročeniu maximálneho povoleného limitu cudzorodej látky," odôvodnil krok reťazec na svojom webe s tým, že stiahnutie z predaja je preventívne.
Zákazníkom, ktorí majú produkt doma, odporúčajú ho nekonzumovať. Penny im sľubuje vrátenie peňazí. "Ak ste si ho zakúpili, prosíme vás, aby ste ho nekonzumovali a vrátili na ktorejkoľvek našej predajni, kde vám bude vrátená plná čiastka," uviedol reťazec.
"Ak ste výrobok už skonzumovali, nemusíte sa obávať, pri bežnej konzumácii nehrozí žiadne zdravotné riziko," dodali s tým, že za vzniknutú situáciu sa ospravedlňuje a zákazníkom ďakujú za pochopenie.