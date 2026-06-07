Ďalšia obec varuje pred výskytom medveďa! MAPA Videli ho v obci len kúsok od Partizánskeho

(Zdroj: TASR/AP)
BRODZANY - Obec Brodzany v okrese Partizánske varuje pred výskytom medveďa. Ľudí upozorňuje aj na zásady pohybu v lese.
"Na základe informácie od občana vás v záujme bezpečnosti informujeme o tom, že v lokalite okolo Adamiho chaty bol dnes v ranných hodinách videný medveď. Podľa smeru jeho pohybu išiel na Ondrej chatu alebo k prameňu potoka Geradzy. Prikládame aj grafiku presného výskytu v tom čase," informovala obec na sociálnej sieti.
Vyzvali tiež ku zvýšenej opatrnosti pri pohybu v lese. Upozornili, že najviac k stretom dochádza, pokiaľ medveďa prekvapíte. "Preto odporúčame dať pri pohybu v prírode o sebe preventívne vedieť - napríklad rolničkou, hudbou a pod.," dodali.