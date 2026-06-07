Vdova po Ozzym Osbournovi vytočila fanúšikov: Je to nechutné, chceš na ňom len zarobiť!

USA - Rodina legendárneho rockera Ozzyho Osbournea sa po jeho smrti rozhodla pre krok, ktorý rozdelil fanúšikov. Vdova Sharon a syn Jack oznámili, že vytvárajú digitálnu verziu slávneho hudobníka pomocou umelej inteligencie.
Zatiaľ čo jedni projekt vítajú ako moderný spôsob uchovania jeho odkazu, druhí ho označujú za cynické zarábanie na zosnulom. Sharon však podobné obvinenia odmieta veľmi rázne.
„Čítala som niektoré komentáre a najradšej by som im odkázala, aby nám dali pokoj,“ povedala v podcaste The Osbournes. Podľa nej ľudia nechápu, že technológie sa vyvíjajú a spoločnosť sa mení.
„To je, ako keby niekto kedysi tvrdil, že lietadlá sú zlé, pretože predtým existovali vrtule. Technológia ide dopredu. Nikto vás nenúti, aby ste sa na tom podieľali. Nepotrebujem vaše peniaze a ani ich nechcem. Mám sa veľmi dobre,“ odkázala kritikom.
Najviac ju však nahnevalo tvrdenie, že ide len o finančný projekt. Podľa Sharon by práve Ozzy takýto nápad podporil.
Prezradila, že jej manžel sa ešte počas života často pýtal, ako dlho si ho budú ľudia pamätať po jeho smrti. „Neustále sa ma pýtal: ,Ako dlho si myslíš, že si ma budú pamätať?‘ A ja som mu vždy odpovedala, že netuším. Teraz však viem, že toto je jeden zo spôsobov, ako jeho odkaz zachovať.“
Rodina zároveň zdôrazňuje, že digitálny Ozzy nebude obyčajný chatbot s tvárou slávneho hudobníka. Jack Osbourne vysvetlil, že ide o uzavretý systém umelej inteligencie, ktorý nie je napojený na internet.
„Do databázy vkladáme iba výroky, názory a informácie, ktoré Ozzy skutočne povedal alebo ktoré o ňom boli presne zdokumentované. Nechceme vytvoriť falošnú verziu môjho otca. Chceme zachovať jeho osobnosť tak, ako ju poznali fanúšikovia,“ vysvetlil.
Podľa Jacka nejde o snahu predstierať, že je jeho otec stále nažive. Cieľom je niečo úplne iné.
„Nejde o to, aby sme ľudí presviedčali, že Ozzy žije. Ide o to, aby sa naňho nikdy nezabudlo,“ povedal. Dôležité je pre nich aj to, že celý digitálny projekt zostáva pod kontrolou rodiny. Ak by podobnú technológiu nevyužili oni, podľa Jacka by to skôr či neskôr urobil niekto iný.
Práve preto chcú mať istotu, že virtuálny Ozzy bude vytvorený s rešpektom a dôstojnosťou. „Najdôležitejšie je, že túto digitálnu stopu vytvoríme my, vlastníme ju my a kontrolujeme ju my,“ zdôraznil.
Digitálny avatar Ozzyho Osbourna predstavili Sharon a Jack na veľtrhu Licensing Expo v Las Vegas. Verejnosti by mal byť sprístupnený už počas tohto leta v USA a Veľkej Británii. Jack priznal, že výsledok ho miestami až desí svojou presnosťou. „Je neuveriteľné, aké verné to je. Ozzy bude digitálne existovať tak dlho, ako budú existovať počítače,“ povedal.
Technológia podľa neho pokročila natoľko, že virtuálneho Ozzyho bude možné jednoducho využívať napríklad v reklamách či multimediálnych projektoch. Stačí zadať pokyn a digitálna verzia rockovej legendy vykoná prakticky čokoľvek.