Za dobrotu na žobrotu?! Poctivý dôchodca nahlásil TENTO bočný príjem! Prišiel o časť peňazí od štátu

HAMBURG - Kuriózny prípad sa odohral v Nemeckom Hamburgu. 75-ročný senior Hans dostáva od štátu podporu. Tá mu má finančne pomôcť, keďže samotný dôchodok, ktorý poberá, je nízky. Problém nastal, keď poctivý senior jeden mesiac úradom poctivo nahlásil, že za odovzdané zálohové fľaše zinkasoval 58,25 eura. Tie totiž nelenili a sociálnu dávku mu o danú sumu okamžite okresali.
Upozornil na to nemecký denník Bild. Senior sa rozhodol nenechaať vec len tak a o peniaze zabojoval. Potom ako neuspel so žiadosťou, záležitosť medializoval. Do prípadu sa vložila spolková ministerka práce a sociálnych vecí Bärbel Bas.
Dôchodca nakoniec dostal výnimku k privyrobeniu vo výške 50 eur mesačne, týka sa však len jeho. Svoje zárobky zo zberu fliaš a plechoviek musí dokladovať účtenkami.