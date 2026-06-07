Izraelské útoky na policajnú stanicu v Pásme Gazy si vyžiadali najmenej 5 obetí

GAZA - Pri nedeľňajšom izraelskom nálete na policajnú stanicu v Pásme Gazy zahynulo najmenej päť ľudí a 17 ďalších utrpelo zranenia, uviedol tamojší úrad civilnej obrany. Informuje o tom agentúra AFP.
Úrad civilnej obrany uviedol, že útok bol zameraný na policajnú stanicu v okrese Al-Mawasi v západnej časti mesta Chán Júnis. Policajné riaditeľstvo v Gaze útok potvrdilo. Násirova nemocnica v Chán Júnise následne uviedla, že prijala telá piatich osôb.
Izraelská armáda uviedla, že správy o útoku prešetruje. Pri samostatnom incidente izraelské námorné sily v nedeľu v skorých ranných hodinách zastrelili rybára, uviedla nemocnica al-Aksá v meste Dajr al-Balah po tom, čo prijala jeho telo. Len deň predtým si izraelské útoky v Pásme Gazy vyžiadali najmenej 12 mŕtvych. Podľa izraelskej armády je medzi obeťami aj „veliteľ teroristickej bunky“ palestínskeho militantného hnutia Hamas.
AFP konštatuje, že Izrael a Hamas sa napriek prímeriu z októbra 2025 vzájomne obviňujú z takmer každodenných útokov. Od začiatku tohto prímeria zahynulo podľa palestínskeho ministerstva zdravotníctva najmenej 961 Palestínčanov. Za rovnaké obdobie hlási izraelská armáda päť úmrtí vo svojich radoch.