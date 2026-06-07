Tragédia vo Francúzsku: Brutálna vražda 11-ročného dievčaťa vyvolala protesty a otázky o zlyhaní systému

PARÍŽ - Niekoľko tisíc ľudí sa v nedeľu zúčastnilo na pochode ulicami mestečka Fleurance na juhozápade Francúzska, aby si uctili pamiatku zavraždenej 11-ročnej školáčky Lyhanny a upozornili na zlyhanie politikov, polície i justície. Informoval o tom spravodajský web Sud Ouest.
Smrť dievčaťa potvrdila francúzska polícia v piatok. Lyhannino telo sa našlo vo štvrtok v nevyužívanom obilnom sile vzdialenom asi 15 kilometrov od Fleurance. V súvislosti so zmiznutím dievčaťa bol zadržaný 41-ročný Jérôme B., otec Lyhanninej spolužiačky, ktorý jej v deň zmiznutia - 29. mája - ponúkol odvoz zo školy - údajne k miestnemu kúpalisku.
Francúzske médiá informovali, že na tohto muža bolo v minulosti podaných niekoľko trestných oznámení za znásilnenie maloletých. Niektoré z nich súdne orgány zastavili, iné nechali úplne bez odozvy. Po poslednej sťažnosti podanej v auguste 2025 muža polícia ani nevypočula, informoval denník Le Figaro.
Macron a politici reagujú
„Je zrejmé, že tu došlo k zlyhaniu a nemôžeme prehliadať fakt, že vyšli najavo slabé stránky; tie sa musia riešiť (...), rovnako ako zodpovednosť, ktorá tu existuje,“ vyhlásil prezident Emmanuel Macron. Minister spravodlivosti Gérald Darmanin vo štvrtok priznal, že spôsob, akým súdny systém nakladal s informáciami týkajúcimi sa podozrivého, bol „úplne neprijateľný“ a je „zlyhaním“.
Vo Francúzsku sa osud dievčaťa stal hlavnou témou správ a mnohí ľudia a politici vyjadrili šok nad tým, že súdny systém zjavne nedokáže zaručiť ochranu detí. Mnohí politici túto tragédiu vyžívajú aj v politickom boji, keďže Francúzsko na budúci rok čakajú prezidentské voľby.
„Francúzsky ľud požaduje zúčtovanie,“ napísal v príspevku na sieti X predseda krajne pravicovej strany Národné združenie (RN) Jordan Bardella. „Tejto hroznej tragédii sa dalo vyhnúť, keby justičný systém nebol taký nefunkčný.“
Na reformu justície vyzval aj Bruno Retailleau z konzervatívnej strany Republikáni (LR). „Spoločnosť, ktorá nie je schopná chrániť svoje vlastné deti, je spoločnosťou, ktorá sa jedného dňa začne obracať proti sebe,“ upozornil. Podľa poslankyne za Zelených Marine Tondelierovej je táto aféra „symbolom politicko-súdneho systému, ktorý nie je schopný riešiť problém sexistického a sexuálneho násilia“.
Výzvy na zmenu justície
Mathilde Panotová z poslaneckého klubu krajne ľavicovej strany Nepoddajné Francúzsko (LFI) požaduje demisiu ministra Géralda Darmanina, ktorého viní zo spustenia „degradácie systému spravodlivosti“. Francúzsky expremiér Dominique de Villepin vyzval na reštrukturalizáciu justičného systému a vznik úradu špeciálnej prokuratúry pre prípady násilia páchaného na ženách a deťoch.