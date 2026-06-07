Spoznávate malého chlapca na FOTO? Mal povesť lámača ženských sŕdc

BRATISLAVA - Poznajú ho predovšetkým staršie generácie! Speváka s večne dobrou náladou obletovali ženy, stále - a aj napriek zdravotným problémom - sa mu darí v práci.
Na Morave, kde sa narodil, žil 28 rokov. Vyučil sa za čašníka, ale celý život venoval hudbe. S orchestrom Juraja Velčovského absolvoval množstvo európskych a česko-slovenských koncertov a televíznych relácií po boku Dušana Grúňa, Olinky Szabovej a Karola Duchoňa. Už ako mladý stál na jednom pódiu s menami ako Tina Turner, Phill Collins, či Rod Steward.
Doma však nie je iba v rocku - škola u profesora Bernarda Kočaře, kde vyštudoval Bell Canto, mu rozšírila jeho spevácke možnosti, a tak dostal pozvanie od Ivana Krajíčka do preslávenej televíznej speváckej súťažnej relácie - Repete.
Nie je však iba spevák. Je aj textár, skladateľ, dramaturg a režisér. Hoci sám mal niekoľko televíznych a rozhlasových relácií, napokon založil vlastnú šou, s ktorou precestoval mnoho miest a natočil stovky zábavných relácií pre rôzne televízie a rádiá. Bol spoluzakladateľom TV Senzi, či Šláger TV.
Spevák, ktorý počas svojej kariéry vydal desiatky albumov, rozdáva energiu, skvelú náladu a radosť zo života všade, kde sa objaví. Na jeho koncertoch môžete vidieť všetky vekové kategórie.
Osud ho ťažko skúšal nielen v oblasti lásky, ale aj zdravia. V roku 2019 mu lekári oznámili, že má vážne choré srdce, potom dvakrát upadol do kómy... No a keď sa zdalo, že konečne našiel šťastie po boku piatej manželky, lekári mu našli 2 zhubné nádory na hrubom čreve a neskôr aj nádor na prostate. Napriek tomu stále koncertuje.