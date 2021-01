Zdrvení priatelia a spolupracovníci Štaidla: Do neba posielajú odkazy plné bolesti

„Je mi to strašne ľúto. Bol to jeden z najlepších ľudí v mojom živote. Ťažko sa mi o tom hovorí. Bol to môj niekoľkoročný kamarát,“ reagoval na smrť Ladislava Štaidla saxafonista Felix Slováček. Jeho bývala partnerka herečka Dáda Patrasová stále nemôže uveriť, čo sa stalo. „Som z toho v šoku, jet o šialené, verila som, že sa uzdraví. Zdrvená myslím na jeho deti, ktoré poznám odmalička. Odišiel dlhoročný kamarát, je to veľmi smutné,“ reagovala pre český Blesk.

Zdroj: ČT

Do neba svoj odkaz poslala speváčka Jitka Zelenková. Na sociálnej sieti napísala: „Niektoré správy sa prijímajú veľmi ťažko. Úprimnú sústrasť predovšetkým rodine a Vám Láďo... však Vy už viete. Díky.“ Slová sa ťažko hľadali aj ďalšej speváčke Hane Zagorovej. „Je mi veľmi ťažko. Nemám slov, ktoré by som k tomu povedala,“ reagovala Zagorová.

Ladislav Štaidl stál pri zrode kariéry slovenskej speváčky Darinky Rolincovej. Tá dnes na instagrame uverejnila smutnú fotku s bielym srdiečkom. „Je mi to ľúto, pretože viem, aké to je, keď vám zomrie otec. Úprimnú sústrasť rodine,“ povedala pre super.cz Dara Rolins.

Zdroj: Instagram

Štaidl bol dlhoročným priateľom a spolupracovníkom aj speváčky Heleny Vondáčkovej. „Napísal mi množstvo krásnych pseničiek, s jednou som dokonca bola na festivale v Japonsku. Nepokazil žiadnu zábavu. Bol to výborný muzikant, organizátor a manažér. Budem mať na neho len tu najkrajšiu spomienku. Je mi ľúto, že ten boj so zákernou chorobou nevyhral,“ reagovala so smútkom Vondáčková. Bez slov zostal Petr Janda. „Nemôžem vôbec hovoriť. Nemôžem vôbec nič,“ reagoval pre Blesk. Rovnako smrť hudobníka zasiahla aj najznámejšieho českého moderátora Leoša Mareša. Na Instagrame uverejnil spoločnú fotografiu Karla Gotta, Ladislava Štaidla a Karla Svobodu s jednou vetou: „Toto mi trhá srdce...“

Zdroj: Instagram

K nečakanému úmrtiu sa vyjadril na sociálnej sieti aj český premiér Andrej Babiš. „Zomrel Ladislav Štaidl. Ďalšia známa osobnosť, ktorá sa stala obeťou covidu. Je mi to ľúto. Vyjadrujem úprimnú sústrasť všetkým pozostalým a blízkym,“ napísal český premiér.

Zdroj: Facebook/Andrej Babiš

Štaidl bol nielen muzikant, textár, hudobný skladateľ a aranžér, ale uspel aj ako spevák. Jeho pôvodného eponymného albumu vydaného v roku 1981 svojho času predalo vydavateľstvo Supraphon bezmála 40.000 nosičov. "Bol nepochybne jedným z najvýraznejších melodikov našej hudobnej scény, nielen skladateľ, ale aj veľmi zaujímavý spevák. Spievať začal úplne náhodou, pretože pesničku Mží ti do vlasů napísal pôvodne pre Karla Gotta, ale jemu sa pôvodne moc nepáčila. Tak ju naspieval sám a mal prvý spevácky hit," spomínal hudobný publicista Miloš Skalka. "Bol nielen gitarista, skladateľ a spevák, ale aj významný dirigent. Dirigovanie študoval u Milivoje Uzela a podarilo sa mu zostaviť jeden z najzaujímavejších orchestrov v dejinách našej populárnej hudby, kde sa zišli veľké muzikantské osobnosti vrátane Rudolfa Rokla alebo Felixa Slováčka," povedal Skalka.

Štaidl bol autorom približne 200 piesní a hudby na mnohé seriálom a filmom. "Pre naše vydavateľstvo a kmeňových interpretov, pre ktorých písal svoje piesne, je to veľká strata. Bol predovšetkým trvalým a dlhoročným spolupracovníkom," podotkla za vydavateľstvo Supraphon Jána Helgová.