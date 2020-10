KORONAVÍRUS si nevyberá: Na následky COVID-19 zomrela ikona sveta módy (†81)

"Kenzo Takada zomrel v nedeľu 4. októbra 2020 v americkej nemocnici v Neuilly-sur-Seine na následky covidu-19," uviedol návrhárov hovorca vo vyhlásení. Takada bol prvým japonským návrhárom, ktorý sa usídlil v Paríži. Tu si od roku 1964 vybudoval kariéru a preslávil svoje krstné meno. Značku Kenzo založil v roku 1970.

Rodák z prefektúry Hjógo na najväčšom japonskom ostrove Honšú (27. februára 1939) sa o módu zaujímal od detstva, aj keď sa to jeho rodičom veľmi nepáčilo. "Som zo siedmich detí, rodičia nikdy nechceli, aby som sa venoval móde. Dokonca mi to zakazovali, takže som cez deň pracoval a v noci si dorábal módne kurzy. Ako jeden z mála mužov som vyštudoval tokijskú módnu školu, ktorá je hlavne pre ženy," spomínal návrhár, ktorý sa v polovici 60. rokov presťahoval do centra svetovej módy, Paríža.

Svet zaujal už svojou prvou prehliadkou v roku 1970, skutočnú slávu dosiahol koncom 70. rokov. Návrhár, ktorý nachádzal inšpiráciu v starých filmoch, obrazoch, ale aj časopisoch, sa preslávil okrem iného odvážnymi modelmi, ktoré vychádzali z tradičného japonského kimona. Počas 80. rokov pridal k dámskej i pánsku módu a neskôr tiež populárne parfumy, v roku 1993 ale svoju značku predal koncernu LVHM, pod ktorý spadá aj Louis Vuitton alebo Christian Dior.

Aktívnu kariéru návrhára a dizajnéra ukončil Takada na prelome storočí, zo sveta módy ale nikdy úplne neodišiel. Jazdil po celom svete, okrem iného radil mladým návrhárom, ktorých povzbudzoval k tomu, aby sa snažili udržať vlastnú identitu a štýl. Niekoľkokrát bol aj v Prahe, napríklad v roku 2003 prišiel do českého hlavného mesta na prehliadku The Prague Fashion Days.