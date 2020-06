Predtým, ako zistil, že je gay: Slávny Elton John bol ženatý so ženou... Teraz ho dala na súd!

Legendárny Elton John bol celé 4 roky ženatý s Nemkou Renate Blauel, nech konečne zistil, že naozaj nie je na ženy. „Čo keď som posledných 14 rokov spal s mužmi len preto, že som doteraz nestretol tú správnu ženu?“ hovoril si Elton v polovici osemdesiatych rokov. Napokon prekvapivo požiadal Renate o ruku a o 4 dni sa brali.

Svoju dávnu manželku spevák pripomenul vo svojej autobiografii s názvom Me (Ja). Zvukárku vraj spoznal, keď v Londýne v roku 1982 nahrával album Too Low for Zero. „Trávil som s ňou viac a viac času, naozaj mi s ňou bolo dobre,“ popísal spevák. „Bola múdra, milá, veľmi vtipná. A krásna, čo si nejak neuvedomovala,“ zaspomínal si Elton.

Nemka ho naozaj milovala, dokonca po rozvode, ktorý prišiel v roku 1988, svojmu bývalému nerobila žiadne problémy a ani verejne nevyťahovala žiadne špinavosti, hoci to v šoubiznise často býva zvykom. Pri rozvode ho ani nechcela ošklbať a zmierila sa s 5 až 10 miliónmi libier, čo je len omrvinka zo spevákovho majetku.

Po rokoch sa však Renate ozvala a rovno svojho bývalého manžela hodila na súd. Zdroj Daily Mailu uvádza, že ho vytočil práve spomínaný životopis. Údajne porušuje mlčanlivosť z rozvodovej dohody, vraj už vtedy manžela varovala, že v nej nechce figurovať. „Predpokladám, že Elton sa nebude chcieť súdiť, mohla by naňho zverejniť rôzne špinavosti,“ myslí si zdroj.

Renate, ktorá je dnes šťastne vydatá a žije striedavo v Británii a v Nemecku, podľa jej právnika dúfa v súkromné a priateľské vyriešenie záležitosti.