Odhalenie o famóznom Georgovi Michaelovi (†53): Nikdy sa nezmieril s tým, že je gay

LONDÝN - Už sú to tri roky, čo tento svet opustil vynikajúci spevák George Michael. Talentovaný umelec mal počas života problémy s alkoholom a drogami, no nebol za tým len tlak slávy. Ako tento rok prezradil jeho kamarát Elton John, George bol nešťastný zo svojej sexuálnej orientácie.

Do vôd šoubiznisu sa George Michael, ktorý sa narodil 25. júna 1963 v Londýne ako Georgios Kyriacos Panayiotou, vrhol už na strednej škole s kapelou The Executive. Pravú hviezdnu dráhu ale začal v dvadsiatich, keď s niekdajším spolužiakom Andrewom Ridgeleym založil duo Wham!, ktoré tryskom zamierilo na vrcholy hitparád. Ich hity ako Wake Me Up Before You Go Go alebo vianočné Last Christmas sa hrajú dodnes.

Wham! slávili obrovské úspechy, predávali platne, získali ocenenie Brit Award pre najlepšiu skupinu roka a mali za sebou úspešné svetové turné (v roku 1985 koncertovali aj v Číne). George ale poškuľoval po sólovej kariére - prvý singel Careless Whisper vydal už v roku 1984. Začiatkom roka 1986 sa preto Wham! rozhodli v najlepšom skončiť. Na ich rozlúčkový koncert na štadióne vo Wembley v júni 1986 prišlo 80.000 smutných fanúšikov.

Zdroj: youtube.com

Talentovanejší z dvojice sa osamostatnil a mohol začať naplno rozvíjať sólovú kariéru. Po Michaelovom najúspešnejšom - debutovom - albume Faith (1987), z ktorého sa predalo cez 20 miliónov kusov, sa zrodila v roku 1990 druhá kolekcia Listen Without Prejudice, Vol. 1.

Spory a súdy s vydavateľskou spoločnosťou Sony potom zavinili, že umelec šesť rokov nevydal radovú platňu. Michael neskôr vyhlásil, že kontrakt so Sony bol pre neho doslova "hudobné otroctvo". Z područia japonského giganta ho až v roku 1995 vykúpil David Geffen z DreamWorks spolu s firmou Virgin Records. Úspech zaznamenali aj jeho platne Older (1996), Songs From The Last Century (1999) a Patience (2004).

George Michael získal počas svojej tridsaťročnej kariéry rad hudobných ocenení vrátane troch Brit Awards či dvoch Grammy Awards. Jeho majetok odhadol vlani Sunday Times na 105 miliónov libier.

Zdroj: SITA

Svoju homosexualitu verejne odhalil v roku 1998. No jeho kamarát Elton John tento rok povedal, že George zomrel práve preto, že bol nešťastný zo svojej orientácie a nevedel sa s ňou vyrovnať.

Obaja vynikajúci speváci si vo svojom živote prešli závislosťami. „Mal som dve možnosti: zomrieť alebo žiť. A ja som chcel žiť,” vyhlásil Elton. Lenže George bol iný prípad. „Chudák George to nechcel. Cítil sa veľmi nepohodlne vo svojej koži, lebo bol gay,” tvrdí Elton.

Ako si zaspomínal, keď volal Osbournovcom, že George Michael zomrel, Ozzy poznamenal: „Nechcel tu už byť.” A podľa Eltona Johna to bolo veľmi výstižné zhrnutie situácie.

George Michael zomrel 25. decembra 2016. Podľa koronera boli za jeho smrťou prirodzené príčiny. Trpel ochorením srdca a problémom bol aj tuk na pečeni.