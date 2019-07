Je to tu! Synček Rytmusa a Jasminy dostal exotické meno... Toto by ste nečakali!

Jasmina sa netají tým, že je mimoriadne pyšná na svoje balkánske korene, tie napokon zjavne zavážili aj pri výbere mena pre bábätko. Dvojica ho zverejnila síce netypickým, no o to krajším spôsobom. Rytmus totiž zverejnil novú emotívnu skladbu, ktorú venoval práve očakávanému potomkovi a svojej polovičke. Pieseň sa volá Sanel, no a človek nepotrebuje ani doktorát z jadrovej fyziky, aby zistil, aký je dôvod tohto pomenovania.

Rytmus pri zverejňovaní videoklipu, v ktorom sa nachádza množstvo spoločných záberov zo súkromia s Jasminou, neplytval slovami. „Moja najosobnejšia vec,“ napísal v krátkosti pod video len pár slov. Všetko ostatné si v podstate človek vypočuje v texte, z ktorého cítiť obrovskú lásku a neskutočné množstvo citov.

Jasmina a Rytmus sa už onedlho stanú rodičmi. Takto si spolu zapózovali pred pár dňami počas prvej módnej prehliadky čerstvej pani Vrbovskej. Zdroj: Jan Zemiar

Jasmina a Rytmus prezradili, aké pre synčeka vybrali meno. Chlapček sa bude volať Sanel. Zdroj: Jan Zemiar

Dojatie neskrývala ani jeho manželka, ktorá sa aktuálne nachádza v deviatom mesiaci tehotenstva. „Môj muž má novú skladbu. A ja mám v sebe milión emócií, jednu krajšiu, silnejšiu od druhej. Neviem nájsť slová, čo by to opísali. Možno „iba“ MILUJEM NAŠU rodinu a ďakujem za všetko, čím som požehnaná,“ napísala nastávajúca mamina. Tá sa už onedlho ocitne v pôrodnici, no a my dvojici prajeme, aby všetko dopadlo v najlepšom poriadku a spoločnú lásku si už čoskoro užívali v trojici.