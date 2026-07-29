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Legendárny Stephen Hawking varoval pred koncom sveta: Vedci tvrdia, že jeho obavy sa začínajú napĺňať!

Stephen Hawking
Stephen Hawking (Zdroj: SITA/AP)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

LONDÝN - Slávny britský astrofyzik Stephen Hawking ešte pred smrťou varoval, že ľudstvo môže čeliť katastrofe, ak nezmení svoj prístup k planéte. Jeho varovania dnes opäť rezonujú po tom, čo NASA upozorňuje na rastúce riziká spojené s klimatickými zmenami, preľudnením aj technologickým vývojom.

Stephen Hawking patril medzi najvýznamnejších vedcov moderných dejín. Okrem prelomových objavov v oblasti kozmológie bol známy aj tým, že často upozorňoval na hrozby, ktorým môže ľudstvo v budúcnosti čeliť.

Jedno z jeho najznámejších varovaní sa týkalo roku 2600. Hawking tvrdil, že ak bude ľudstvo pokračovať v súčasnom tempe rastu populácie a spotreby energie, Zem by sa mohla zmeniť na rozpálenú planétu pripomínajúcu ohnivú guľu. Na jeho výroky v súčasnosti opäť upozornil britský denník Daily Star s odvolaním na vyjadrenia NASA.

Preľudnenie, klíma aj umelá inteligencia

Hawking dlhodobo upozorňoval, že najväčšie riziká nepredstavuje jediná katastrofa, ale kombinácia viacerých faktorov. Spomínal klimatické zmeny, rast svetovej populácie, nadmernú spotrebu prírodných zdrojov, jadrové zbrane či nekontrolovaný rozvoj umelej inteligencie.

Práve pri umelej inteligencii varoval, že môže priniesť obrovské výhody, ale aj vážne riziká. V roku 2016 povedal, že AI môže byť „najlepšou alebo najhoršou vecou, aká sa ľudstvu kedy stala“.

Riešenie videl aj vo vesmíre

Vedec bol presvedčený, že ľudstvo by sa malo stať viacplanetárnym druhom. Tvrdil, že spoliehať sa len na jednu planétu je z dlhodobého hľadiska nebezpečné a kolonizácia Mesiaca či Marsu by mohla zvýšiť šance na prežitie civilizácie v prípade globálnej katastrofy.

Zároveň zdôrazňoval, že odchod do vesmíru nemôže byť výhovorkou na ničenie Zeme. Podľa neho je nevyhnutné obmedziť emisie, zodpovednejšie hospodáriť s prírodnými zdrojmi a rozvíjať nové technológie bezpečným spôsobom.

Vedci vyzývajú na opatrnosť

Hawkingove výroky o roku 2600 neboli konkrétnou predpoveďou budúcnosti, ale skôr upozornením na možné dôsledky dlhodobých trendov. Vedci sa zhodujú, že presný vývoj nie je možné predpovedať, no mnohé riziká, na ktoré upozorňoval – od klimatických zmien až po otázky bezpečného rozvoja umelej inteligencie – zostávajú predmetom intenzívneho vedeckého výskumu.
 

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