Hizballáh varuje pred rokovaniami s Izraelom: Libanon čaká hanba a poníženie

BEJRÚT - Vodca libanonského militantného hnutia Hizballáh Naím Kásim v utorok uviedol, že priame rokovania medzi Libanonom a Izraelom prinesú krajine len „hanbu, poníženie a neustále ústupky“. Vyjadril sa tak pred ďalším kolom izraelsko-libanonských rokovaní v Ríme. Informuje o tom agentúra AFP.
Kritika prezidenta
Kásim tvrdí, že libanonský prezident Džúzíf Awn „nekoná ako rozhodca, ani ako zjednocujúca osobnosť, ale stal sa zaujatým a vyvolávajúcim spory, čo je nezlučiteľné s jeho rolou a so silou Libanonu“.
V utorok sa v Ríme uskutoční ďalšie kolo priamych rokovaní medzi Izraelom a Libanonom na úrovni veľvyslancov. Zamerajú sa na technické detaily zón na juhu Libanonu, z ktorých sa má stiahnuť izraelská armáda. Hizballáh dlhodobo odmieta tieto rokovania. Siedme kolo rokovaní sprostredkovaných Spojenými štátmi potrvá do štvrtka. Taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani v pondelok vyzval obe strany, aby „pokračovali v konštruktívnom duchu, určili spoločné riešenia, ktoré umožnia plnú realizáciu rámcovej dohody,“ ktorú Izrael a Libanon dosiahli na rokovaniach vo Washingtone 26. júna.
Hizballáh a Sýria
Vodca Hizballáhu povedal, že neexistuje „žiadna prekážka, ktorá by bránila verejnému stretnutiu medzi Hizballáhom a sýrskym vedením v čase, ktorý obe stranu považujú za vhodný“. Militantné hnutie počas občianskej vojny v Sýrii podporovalo neskôr zvrhnutého prezidenta Bašára Asada a Sýria bola kľúčovou zásobovacou trasou z Iránu do Libanonu. Kásim zdôraznil dôležitosť a potrebu „pozitívnych, bratských, spolupracujúcich vzťahov“ medzi Libanonom a Sýriou.
Noví sýrski predstavitelia opakovane oznámili zadržania údajných buniek napojených na libanonskú skupinu, ako aj zaistenia zbraní určených pre militantov. Hizballáh odmieta svoju prítomnosť v Sýrii. Libanonská armáda v utorok oznámila, že zaistila rakety, ktoré pašovali z územia Sýrie na libanonské územie, a zadržala dve osoby údajne zapojené do pašovania. Dočasný sýrsky prezident Ahmad Šara v júni na otázku, či by si sadol za rokovací stôl s Hizballáhom, odpovedal: „Ak je to v záujme Libanonu a chráni to záujmy Sýrie, prečo nie?“ Sýria podľa neho nechce v Libanone zasiahnuť vojensky a hľadá „ekonomické kanály medzi Libanonom a Sýriou, nie vojenské“. Šara sa tak vyjadril po tom, čo americký prezident Donald Trump opakovane naznačil, že Sýria by sa mohla zapojiť do boja proti Hizballáhu v Libanone.