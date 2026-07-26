Komárom odzvonilo! Umelá inteligencia ich dokáže zostreliť laserom priamo počas letu! VIDEO ako dôkaz

PEKING - Vyzerá to ako technológia zo sci-fi filmu. Čínska spoločnosť predstavila zariadenie, ktoré pomocou umelej inteligencie, kamier a laserového lúča údajne dokáže odhaliť komára a zlikvidovať ho ešte počas letu. Odborníci však upozorňujú, že jeho schopnosti zatiaľ neoverili nezávislé testy.
Komára má nájsť aj zasiahnuť za zlomok sekundy
Zariadenie s názvom Photon Matrix využíva kombináciu kamery, senzora LiDAR a umelej inteligencie. Výrobca tvrdí, že systém nepretržite monitoruje priestor, rozpozná drobný lietajúci hmyz a po jeho identifikácii vyšle krátky laserový impulz, ktorý komára zneškodní ešte počas letu.
Podľa spoločnosti dokáže zariadenie sledovať aj veľmi malé a rýchlo sa pohybujúce objekty a reagovať v priebehu niekoľkých milisekúnd. Informoval o tom denník South China Morning Post, ktorý sa venoval úspešnej crowdfundingovej kampani projektu.
Výrobca sľubuje vysokú úspešnosť
Podľa výrobcu má systém rozpoznať komára od iného hmyzu a automaticky zvoliť vhodný výkon laserového impulzu. K dispozícii majú byť viaceré verzie určené pre domácnosti aj väčšie vonkajšie priestory.
Projekt vzbudil veľký záujem na crowdfundingovej platforme, kde v krátkom čase získal výrazne viac financií, než jeho autori pôvodne požadovali.
Podobný nápad vznikol už pred rokmi
Myšlienka likvidácie komárov laserom pritom nie je nová. Vedci sa jej venujú už viac než desaťročie. Medzi najznámejšie patrí projekt Photonic Fence, ktorého cieľom bolo ničiť komáre prenášajúce maláriu ešte počas letu.
Doteraz sa však žiadne podobné zariadenie nestalo bežnou súčasťou domácností. Práve preto odborníci odporúčajú brať tvrdenia výrobcu Photon Matrix zatiaľ s určitou rezervou.
Nezávislé testy zatiaľ chýbajú
Výrobca zatiaľ nepredstavil rozsiahle nezávislé skúšky, ktoré by potvrdili deklarovanú účinnosť zariadenia v bežných podmienkach. Nie je preto jasné, ako si systém poradí napríklad s vetrom, väčším množstvom lietajúceho hmyzu alebo náročnejším prostredím.
Otázky vyvoláva aj budúce schvaľovanie zariadenia na jednotlivých trhoch, keďže laserové systémy musia spĺňať prísne bezpečnostné normy.
Ak sa však sľuby výrobcu potvrdia, mohlo by ísť o jednu z najzaujímavejších technologických noviniek v boji proti komárom za posledné roky.
Pokusy v Izraeli
Podobné riešenie už pred niekoľkými rokmi predstavila izraelská spoločnosť Bzigo. Jej zariadenie však komáre nelikviduje – pomocou umelej inteligencie a laserového ukazovadla ich iba vyhľadá a označí, aby ich používateľ ľahšie našiel. Nový čínsky Photon Matrix ide podľa výrobcu o krok ďalej a má hmyz priamo zneškodniť laserovým impulzom.