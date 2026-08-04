Smrteľný zosuv pôdy v kláštore: Bahno a skaly pochovali 14 veriacich

ADDIS ABBAS - Zosuv pôdy v blízkosti pravoslávneho kláštora na severe Etiópie si vyžiadal 14 mŕtvych a päť zranených. Pre agentúru AFP to potvrdila hlava tamojšej diecézy,.
V Etiópii trvá od júna do septembra obdobie dažďov a krajina preto v súčasnosti zaznamenáva intenzívne zrážky. Incident sa odohral v kláštore Tsadkane Mariam, ktorý sa nachádza v meste Sela Dingay v štáte Amharsko, približne 200 kilometrov severovýchodne od hlavného mesta Addis Ababa.
K zosuvu pôdy došlo v pondelok skoro ráno „po silných nočných dažďoch, ktoré sprevádzali blesky a hromy“, uviedla hlava diecézy Megabe Hadis Neka Tibeb Ababu. Bahno a skaly sa zosunuli dole po svahu a zavalili časť kláštora. „Štrnásť veriacich, ktorí sa v kláštore modlili, zomrelo v dôsledku tejto tragédie na mieste. Traja ľudia s vážnymi zraneniami boli prevezení do (nemocnice), kde stále podstupujú liečbu,“ dodal.
Etiópia, krajina s približne 130 miliónmi obyvateľov, je často postihovaná podobnými katastrofami. V pondelok miestne úrady v tom istom regióne ako mesto Sela Dingay oznámili smrť 14 ľudí v dôsledku „zemetrasenia a náhleho zosuvu pôdy“. Ďalšie podrobnosti neuviedli.