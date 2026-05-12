Koordinačný tréning pre seniorov: Ako predchádzať pádom

S pribúdajúcim vekom sa prirodzene spomaľujú reakcie, zhoršuje sa koordinácia aj schopnosť udržať stabilitu. Práve preto odborníci odporúčajú venovať pozornosť aj koordinačnému tréningu, ktorý pomáha seniorom zvládať každodenný pohyb bezpečnejšie a istejšie.
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov prináša edukačné video zamerané na zlepšovanie koordinácie a presnosti pohybov aj v domácich podmienkach.
Prečo je koordinácia vo vyššom veku taká dôležitá?
„S pribúdajúcim vekom sa prirodzene spomaľujú reakcie a môže sa zhoršovať aj rovnováha. Z tohto dôvodu je tréning koordinácie veľmi prospešný,“ vysvetľuje tréner Mgr. Peter Slivinský.
Koordinačné cvičenia sú zamerané na nácvik presných, plynulých a kontrolovaných pohybov. U seniorov majú význam najmä pri:
- prevencii pádov,
- zvyšovaní istoty pri chôdzi,
- zlepšovaní stability,
- a zachovaní samostatnosti v každodennom živote.
Cvičenie, ktoré zvládnete aj doma
V ďalšom videu projektu Bezpečné cvičenie doma pre seniorov nájdete jednoduché koordinačné cvičenia, ktoré nevyžadujú náročné vybavenie ani špeciálny priestor.
Tréning začína rozohriatím a rozcvičením. Následne pokračuje cvičeniami s tenisovou loptičkou a koordinačným rebríkom s použitím základných prvkov bežeckej abecedy.
Cviky sa vykonávajú v krátkych intervaloch približne 20 sekúnd alebo v 5 až 10 opakovaniach. Prestávky medzi sériami sú 30 až 60 sekúnd.
Na cvičenie postačia bežné pomôcky:
- tenisová loptička,
- koordinačný rebrík,
- podložka,
- a stolička.
Pády sú vo vyššom veku vysoko rizikové
Fyziatrička MUDr. Hedviga Králová odporúča koordinačné cvičenia pri zníženej mobilite a zvýšenom riziku výskytu pádov.
„Približne 30 % ľudí starších ako 65 rokov spadne aspoň raz ročne. Vo veku nad 80 rokov je to dokonca až polovica seniorov,“ upozorňuje. Z toho približne 10 % pádov končí zlomeninou, pričom zlomenina krčka stehennej kosti môže mať vo vyššom veku veľmi vážne následky.
Jednou z hlavných príčin býva oslabenie svalov dolných končatín a zhoršená schopnosť rýchlo obnoviť stabilitu pri zakopnutí alebo náhlej zmene pohybu.
Pravidelný tréning koordinácie preto pomáha zlepšovať reakcie , stabilitu aj schopnosť bezpečne zvládať bežné situácie v každodennom živote.
Odborníci odporúčajú zaradiť koordinačné cvičenia minimálne trikrát týždenne, najmä pri zníženej mobilite alebo zvýšenom riziku pádov.
Pohyb ako prevencia aj cesta k väčšej istote
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov vznikol v spolupráci Ligy pre seniorov, Nadácie SPP, Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK ako odborného garanta a mediálnych partnerov Topky.sk a Bigmedia.
Cieľom projektu je pomôcť seniorom zostať čo najdlhšie aktívni a samostatní – aj prostredníctvom jednoduchého cvičenia, ktoré môžu vykonávať doma a vlastným tempom.
