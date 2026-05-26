Mobilita a kĺbová pohyblivosť: Prečo by ich seniori nemali podceňovať

S pribúdajúcim vekom si starší ľudia začínajú viac uvedomovať rannú stuhnutosť, obmedzený rozsah pohybu či bolesti pri bežných aktivitách, čo môže postupne znižovať kvalitu života aj samostatnosť. Dobrou správou však je, že pravidelným a správne zvoleným cvičením možno mobilitu aj kĺbovú pohyblivosť výrazne podporiť.
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov preto prináša ďalšie edukačné video zamerané práve na mobilizačné cvičenia. Ich cieľom je udržať telo pružné, pohyblivé a pripravené zvládať každodenné aktivity bez zbytočných obmedzení. Projekt nadväzuje na sériu videí venovaných silovému, kardio, balančnému a koordinačnému tréningu a rozširuje komplexný prístup k pohybovej aktivite seniorov.
Prečo je mobilita dôležitá?
Mobilita predstavuje schopnosť tela pohybovať sa voľne a kontrolovane v celom rozsahu pohybu. Je nevyhnutná pri chôdzi, vstávaní zo stoličky, obliekaní, práci v domácnosti či pri športových aktivitách. S pribúdajúcim vekom dochádza v súvislosti s mobilitou k znižovaniu elasticity tkanív a obmedzovaniu pohyblivosti kĺbov.
„Jednou z možností, ako si zachovať pohyblivosť čo najdlhšie, sú pravidelné mobilizačné cvičenia. Pomáhajú uvoľniť svaly, zlepšiť rozsah pohybu v kĺboch a zmierniť stuhnutosť, ktorá sa často objavuje s pribúdajúcim vekom alebo pri sedavom spôsobe života,“ vysvetľuje fyzioterapeut Mgr. Matúš Reľovský.
Cviky na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti zároveň pomáhajú posilňovať svaly aj v krajných polohách pohybu a podporujú správne držanie tela. Vďaka tomu sa telo učí efektívnejšie zvládať každodenné zaťaženie.
Cvičenie pomaly a kontrolovane
Odborníci zdôrazňujú, že pri mobilizačných cvičeniach nie je cieľom rýchlosť ani intenzita. Naopak, jednotlivé pohyby by mali byť vykonávané pomaly, plynulo a s vedomou kontrolou.
Práve takýto prístup umožňuje postupné uvoľňovanie stuhnutých svalov, zlepšovanie rozsahu pohybu a zároveň minimalizuje riziko preťaženia či zranenia.
V novom videu projektu Bezpečné cvičenie doma pre seniorov sú preto zaradené jednoduché cviky v stoji, v sede aj v ľahu na chrbte.
Mobilita a kĺbová pohyblivosť nie sú to isté
Podľa fyziatričky MUDr. Hedvigy Královej si netreba pojmy mobilita a kĺbová pohyblivosť zamieňať.
„Mobilita predstavuje schopnosť tela pohybovať sa voľne a kontrolovane v celom rozsahu pohybu. Kĺbová pohyblivosť je rozsah pohybu v konkrétnom kĺbe, ktorý závisí od jeho anatomickej stavby, stavu väzov a pružnosti okolitých svalov,“ vysvetľuje odborníčka.
Obe schopnosti spolu úzko súvisia a patria medzi základné predpoklady zachovania fyzickej zdatnosti vo vyššom veku.
Ako často zaradiť mobilizačné cvičenia?
Odborníci odporúčajú zaradiť cvičenia na zlepšenie kĺbovej pohyblivosti dvakrát týždenne, ideálne v dňoch silového tréningu. Celková dĺžka tréningu môže byť 10 až 15 minút. Pri jednotlivých cvikoch sa odporúča vykonať 3 až 4 opakovania s výdržou približne 10 sekúnd, pričom pozornosť by sa mala zamerať na precvičenie hlavných svalových skupín.
Mobilizačné cvičenia sú vhodné ako súčasť rozcvičenia pred tréningom, pri bolestiach spôsobených preťažením aj počas rehabilitácie po úrazoch alebo ochoreniach pohybového aparátu.
Pomáha aj Tai Chi, joga či tanec
Zlepšovanie mobility nemusí byť založené iba na špecifických cvičeniach. Medzi aktivity, ktoré významne podporujú koordináciu, rovnováhu aj kĺbovú pohyblivosť seniorov, patria napríklad Tai Chi, joga alebo tanec.
Práve pravidelný pohyb v rôznych formách pomáha udržiavať telo funkčné, znižovať riziko pádov a podporovať samostatnosť vo vyššom veku.
Pohyb ako investícia do budúcnosti
Projekt Bezpečné cvičenie doma pre seniorov vznikol v spolupráci Ligy pre seniorov, Nadácie SPP, Centra aktívneho starnutia FTVŠ UK ako odborného garanta a mediálnych partnerov Topky.sk a Bigmedia. Jeho cieľom je priniesť seniorom bezpečné, odborné a dostupné cvičenie priamo do domácností a ukázať, že pohyb môže byť prirodzenou súčasťou života v každom veku.
Aj niekoľko minút pravidelného cvičenia týždenne môže mať prínos pre mobilitu a kĺbovú pohyblivosť. A práve to je jeden z najlepších spôsobov, ako si zachovať kvalitu života aj vo vyššom veku.
- reklamná správa -