Známe krásky ukázali svoje figúry: Fúú, môže takto dobre vyzerať slovenská herečka v obtiahnutom?!

BRATISLAVA - Leto privítali aktívne a vo výbornej nálade. V centre hlavného mesta sa stretli známe Slovenky na fitness podujatí obľúbenej kozmetickej značky, kde pod vedením energického trénera Janyho Landla poriadne zapracovali na svojej kondícii. Pozornosť pútali nielen výkony, ale aj štýlové športové outfity.
V centre hlavného mesta odštartovalo leto vo veľkom štýle. Známa kozmetická značka pripravila energické fitness podujatie, ktoré spojilo pohyb, dobrú náladu a množstvo známych tvárí. O poriadnu dávku motivácie sa postaral obľúbený tréner Jany Landl, ktorý je známy svojou energiou, pozitívnym prístupom a schopnosťou vyburcovať každého k maximálnemu výkonu.
Pod jeho vedením si dali poriadne do tela aj známe slovenské krásky. Dynamický tréning preveril ich kondíciu, no úsmevy na tvárach nechýbali ani počas náročných cvikov. Nechýbala skvelá atmosféra, ktorá sprevádzala celé podujatie. Medzi účastníčkami boli napríklad Kristína Malachovská, Lucia Hlaváčková, Lenka Debnárová či Milena Minichová.
Všetky stavili na štýlové športové outfity, ktoré zvýraznili ich postavy. Najväčšiu pozornosť pútala práve herečka, ktorá mala na sebe priliehavý modrý overal a bola doslova neprehliadnuteľná. Pozrite si, ako si známe Slovenky užili spoločné cvičenie a aké outfity zvolili na fit otvorenie leta. Všetky fotografie nájdete v galérii.
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