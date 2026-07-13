MIMORIADNY ONLINE Krvavá noc vo vojne: Ukrajina udrela na ruský ropný sklad, obe strany informujú o mŕtvych

KYJEV/MOSKVA - Najmenej deväť ľudí zahynulo pri posledných útokoch vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na miestnych činiteľov to dnes napísala agentúra AFP. Päť zabitých po nepriateľských útokoch podľa nej hlásia ruské úrady a štyria mŕtvi ukrajinskí činitelia. Ukrajina sa bráni ruskej invázii piaty rok. Situáciu sledujeme online.
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6:00 Ukrajina v noci z 13. júla zaútočila na ropný sklad v juhoruskom meste Michajlovsk v Stavropolskom kraji, informovali monitorovacie kanály.
Ukrajina a Rusko informujú o obetiach posledných nepriateľských útokov
Najmenej deväť ľudí zahynulo pri posledných útokoch vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou. S odvolaním sa na miestnych činiteľov to dnes napísala agentúra AFP. Päť zabitých po nepriateľských útokoch podľa nej hlásia ruské úrady a štyria mŕtvi ukrajinskí činitelia. Ukrajina sa bráni ruskej invázii piaty rok.
Pri ruských nočných útokoch na ukrajinskú Dnepropetrovskú oblasť zahynuli traja ľudia, z toho dvaja pri útoku na priemyselný podnik v meste Kryvyj Rih, uviedli činitelia podľa AFP. V meste Cherson nepriateľ zhodil z dronu výbušné zariadenie na štvrť Korabel, na mieste zomrel štyridsaťosemročný muž, uviedol na platforme Telegram šéf mestskej správy Jaroslav Šanko.
Ukrajinské útoky na Ruskom okupovanú časť Záporožskej oblasti si vyžiadali štyri ľudské životy a ukrajinský dronový útok na ruskú Samársku oblasť pripravil o život jedného človeka, píše AFP s odvolaním sa na regionálne úrady.
Ukrajina sa už piatym rokom bráni ruskej invázii, pričom súčasťou bojov sú vzdušné útoky oboch strán. Obe strany tvrdia, že sa zameriavajú na vojenské objekty nepriateľa alebo jeho energetickú infraštruktúru, ale pri útokoch umierajú aj civilisti - podľa dostupných informácií najmä na ukrajinskej strane, na ktorú útočí ruská armáda.
Sobotný ruský útok leteckými bombami na ukrajinské mesto Sumy zabil podľa miestnych úradov päť ľudí, vrátane trinásťročného dievčaťa, a ďalšie tri desiatky ľudí zranil. Stanica BBC dnes zverejnila video z bezpečnostných kamier, ktoré zachytáva okamih útoku na neďalekom mieste v meste, konkrétne v kaviarni. Na záberoch sú počuť explózie a vidieť ich zákazníkov kaviarne, ako sa snažia ukryť a chrániť deti.