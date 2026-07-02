Štvrtok2. júl 2026, meniny má Berta, zajtra Miloslav

Česká modelka úplne holá... Striekalo to na ňu!

Ilustračný obrázok Zobraziť galériu (3)
(Zdroj: Instagram HJ)
© Zoznam/lv © Zoznam/lv

PRAHA - Horúčavy riešila po svojom! Česká modelka Hana Jiříčková odhodila všetky zábrany aj oblečenie.

Česká topmodelka Hana Jiříčková opäť rozvírila vody sociálnych sietí. Kráska, ktorá sa preslávila víťazstvom v súťaži Elite Model Look 2007, zverejnila ďalší odvážny záber, na ktorom pózuje úplne bez oblečenia. Tentoraz si dopriala osvieženie počas horúcich letných dní. Pri bazéne sa schladila prúdom vody z hadice.

Hoci ide o jednoduchý moment z bežného dňa, v podaní svetoznámej modelky pôsobí ako záber z profesionálneho editoriálu. Pre Jiříčkovú pritom nejde o nič nezvyčajné. S odvážnymi fotografiami má bohaté skúsenosti zo sveta modelingu, kde sa objavila v kampaniach aj editoriáloch prestížnych značiek a časopisov. Nahota je pre ňu prirodzenou súčasťou umeleckej fotografie a nevyhýba sa jej ani vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach.

Modelka počas svojej kariéry predvádzala kolekcie módnych domov Chanel, Dior, Versace, Valentino, Gucci či Prada. Jej fotografie zdobili stránky magazínov Harper’s Bazaar, Vogue aj Elle. Hoci pochádza z Česka, väčšinu času trávi v zahraničí. Za svoj domov považuje Paríž, Spojené štáty americké a počas leta sa pravidelne vracia na chorvátsky ostrov Brač.

Česká modelka úplne holá...
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: Instagram HJ)

Viac o téme: Hana JiříčkováNahota
Nahlásiť chybu

Súvisiace články

Modelka Krainová prestrelila? Spustila
Modelka Krainová prestrelila? Spustila masívny útok: Ozvala sa lynčovaná učiteľka
Domáci prominenti
FOTO vnútri! Dominika Stará porodila! Dráma
Dominika Stará porodila! Dráma pri pôrode: Dieťatko prišlo na svet oveľa skôr
Domáci prominenti
Bolek Polívka
Bolek Polívka nakrúca film, chceli sme vojsť do jeho šatne: Aha, čo nás ovalilo pri vstupe!
Domáci prominenti
Alena Heribanová, česká vedkyňa
Alena Heribanová vyspovedala českú vedkyňu zo Silicon Valley: V tomto je aj pre vás anjel strážny
Domáci prominenti

Odporúčame

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Zoznam TV

Hudobník Yxo otvorene o srdcovom festivale: Na Žákovic Open pomáha celá rodina!
Hudobník Yxo otvorene o srdcovom festivale: Na Žákovic Open pomáha celá rodina!
Prominenti
19. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča
19. ročník medzinárodného festivalu animácie Fest Anča
Správy
Týmto znameniam sa v polovici júla otvára cesta k väčším peniazom
Týmto znameniam sa v polovici júla otvára cesta k väčším peniazom
Feminity TV

Domáce správy

Z kabelky ukradol mobil
Z kabelky ukradol mobil aj peňaženku: Bratislavská polícia hľadá páchateľa
Domáce
Záchranári pomáhali turistke vo
Záchranári pomáhali turistke vo Veľkej Fatre: Spadla na lesnom chodníku
Domáce
ZÁHADNÉ zmiznutie lovca motýľov:
ZÁHADNÉ zmiznutie lovca motýľov: Pátrali po ňom celú noc... NEUVERÍTE, kde ho našli!
Domáce
VOJAK a OTEC detí bojuje o život. Fatálna rana z poisťovne: Šok, prečo nepreplatí liek! Z TOHTO trhá srdce
VOJAK a OTEC detí bojuje o život. Fatálna rana z poisťovne: Šok, prečo nepreplatí liek! Z TOHTO trhá srdce
Regióny

Zahraničné

Poplach v Ugande! U
Poplach v Ugande! U ročného dieťaťa objavili smrtiaci vírus Marburg
Zahraničné
Zbigniew Ziobro
Koniec ochrany? Maďarsko odobralo Ziobrovi status utečenca
Zahraničné
Útok na 50 ton
Útok na 50 ton humanitárnej pomoci: OSN hlási katastrofu v Sudáne
Zahraničné
Jachta Graceful spájaná s
Luxusná jachta spájaná s Putinom sa objavila pri Dánsku: Sprevádzali ju vojnové lode
Zahraničné

Prominenti

Česká modelka úplne holá...
Česká modelka úplne holá... Striekalo to na ňu!
Domáci prominenti
Martin Sarvaš
Umelci smútia za legendou slovenskej hudby: Správa nás zastihla počas... Z tých slov láme srdce
Domáci prominenti
Madonna
Už dva roky jej v posteli robí spoločnosť: Neuveríte, s kým vo svojom veku spáva Madonna!
Zahraniční prominenti
Alena Heribanová, česká vedkyňa
Alena Heribanová vyspovedala českú vedkyňu zo Silicon Valley: V tomto je aj pre vás anjel strážny
Domáci prominenti

Zaujímavosti

Revolúcia v boji proti
Revolúcia v boji proti HIV: Injekcia dvakrát ročne má účinnosť 99,9 %!
Zaujímavosti
Môžu štipce na bradavkách
Môžu štipce na bradavkách poškodiť prsníky? Takéto sú riziká intímnych praktík
vysetrenie.sk
FOTO Po americkej diaľnici premáva
BIZÁR na diaľnici, policajti zastavili banán na kolesách! Vodič mal vzadu nápis SPLIT
Zaujímavosti
Ilustračné foto
Vedeli ste, že levanduľa nie je len okrasa? Toto vás možno prekvapí
Zaujímavosti

Dobré správy

Dynamický ICT sektor, ktorý
Dynamický ICT sektor, ktorý na Slovensku stále rastie: Čo tieto firmy potrebujú pre úspech?
hashtag.sk
Nečakané problémy na dovolenke?
Nečakané problémy na dovolenke? Toto riešenie využíva čoraz viac slovenských rodín
dromedar.sk
Ženy menia spôsob opaľovania:
Ženy menia spôsob opaľovania: Tento trend úplne valcuje leto!
feminity.sk
Hit, o ktorom sa
Hit, o ktorom sa hovorí celé leto: Nový spôsob opaľovania zažíva boom!
hashtag.sk

Ekonomika

Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)
Horúčavy a sucho ohrozujú žatvu: Fico z poľa avizuje obrovskú sumu do závlah a hrozí vetom v EÚ! (foto)
Potvrdené: Megabiznis so štátom vystrelil nenápadnú firmu medzi najziskovejšie podniky na celom Slovensku! (foto)
Potvrdené: Megabiznis so štátom vystrelil nenápadnú firmu medzi najziskovejšie podniky na celom Slovensku! (foto)
ZSSK od júla mení zľavy: Nové výhody pre deti, študentov aj seniorov
ZSSK od júla mení zľavy: Nové výhody pre deti, študentov aj seniorov
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!
Zásadná zmena pre kryptomeny od júla: Skontrolujte si účet, niektoré aplikácie a burzy môžu nadobro skončiť!

Šport

Španielsko – Rakúsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
Španielsko – Rakúsko: ONLINE prenos zo šestnásťfinále MS vo futbale 2026
MS vo futbale
FOTO Legendárna Sáblíková prekvapila českých fanúšikov radostnou novinkou: Naše navždy
FOTO Legendárna Sáblíková prekvapila českých fanúšikov radostnou novinkou: Naše navždy
Zimné športy
Koniec dohadom, padla definitíva: Alexander Ovečkin oznámil dlhoočakávané rozhodnutie
Koniec dohadom, padla definitíva: Alexander Ovečkin oznámil dlhoočakávané rozhodnutie
NHL
MS VO FUTBALE 2026 Tvrdá rana a obrovská strata: Brazília prišla o hviezdneho tvorcu hry
MS VO FUTBALE 2026 Tvrdá rana a obrovská strata: Brazília prišla o hviezdneho tvorcu hry
MS vo futbale

Auto-moto

TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
TEST: Renault Clio Esprit Alpine E-Tech - pozvánka do hybridnej sféry
Klasické testy
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
ŽSR ukončili práce na modernizácii úseku Nižná Myšľa - Ruskov
Doprava
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
TEST: Mazda 6e - krásavec zvonka i zvnútra
Klasické testy
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
TEST: Citroen C5 Aircross - ešte väčší rodinnný maco s vylepšeniami v takmer každom ohľade
Klasické testy

Kariéra a motivácia

UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
UCM a TRUNI zabodovali v celoštátnom hodnotení kvality výskumu VER 2026
Domáce
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Nečakaj na zázrak, využi príležitosť: Naštartuj kariéru s GROWWW 2026
Po škole do zamestnania
Pracovný horoskop na júl: Kto bude mať väčšiu zodpovednosť a komu dovolenky narušia plány?
Pracovný horoskop na júl: Kto bude mať väčšiu zodpovednosť a komu dovolenky narušia plány?
KarieraInfo.sk
Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Zatvorená škôlka v lete? Takto získate peniaze od štátu a ušetríte si dovolenku
Domáce

Varenie a recepty

Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Čo uvariť, keď je vonku na odpadnutie? 15 expresných obedov, ktoré sa pripravia takmer samé.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Obed ako stvorený do horúčav: Studený cestovinový šalát s tuniakom.
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Lepšie ako z pekárne: Kysnuté pudingové slimáky mäkké aj na druhý deň
Buchty a šišky
Zemiaky A, B, C: Ako vybrať správny typ na šalát, kašu či hranolky
Zemiaky A, B, C: Ako vybrať správny typ na šalát, kašu či hranolky
Rady a tipy

Technológie

Vedci obišli veľký problém imunoterapie. Vypestovali bunky, ktoré v tele vytvárajú bojovníkov proti rakovine
Vedci obišli veľký problém imunoterapie. Vypestovali bunky, ktoré v tele vytvárajú bojovníkov proti rakovine
Správy
Starodávna DNA vyriešila 500-ročnú záhadu Mediciovcov. Vedci odhalili, čo zabilo dvoch bratov zo slávneho rodu
Starodávna DNA vyriešila 500-ročnú záhadu Mediciovcov. Vedci odhalili, čo zabilo dvoch bratov zo slávneho rodu
Veda a výskum
Vedci vypočítali, kedy sa môže skončiť život na Zemi. Slnko nás začne ničiť oveľa skôr, než planétu pohltí
Vedci vypočítali, kedy sa môže skončiť život na Zemi. Slnko nás začne ničiť oveľa skôr, než planétu pohltí
Správy
Vedci vytvorili v ľudských bunkách malé biologické „počítače“. Raz by mohli samy rozpoznať rakovinu
Vedci vytvorili v ľudských bunkách malé biologické „počítače“. Raz by mohli samy rozpoznať rakovinu
Veda a výskum

TN LIVE

Rodinu prekvapil účet za večeru. V známom tatranskom stredisku čakali úplne inú sumu
Rodinu prekvapil účet za večeru. V známom tatranskom stredisku čakali úplne inú sumu
Zahraničné
Najkontroverznejší plot na Slovensku. Rezort obrany dáva za takmer milión eur namaľovať falošný tehlový múr
Najkontroverznejší plot na Slovensku. Rezort obrany dáva za takmer milión eur namaľovať falošný tehlový múr
Domáce
Niečo sa deje s ikonou Afriky. Plameniaky strácajú svoju typickú ružovú farbu
Niečo sa deje s ikonou Afriky. Plameniaky strácajú svoju typickú ružovú farbu
Zahraničné
Zatiaľ utajovaná pripomienka k zonáciám môže ohroziť milióny z plánu obnovy. Podarilo sa nám získať jej znenie
Zatiaľ utajovaná pripomienka k zonáciám môže ohroziť milióny z plánu obnovy. Podarilo sa nám získať jej znenie
Domáce

Bývanie

Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Dom v Bernolákove má len 67 m2, no miesta na život majú viac. Domácim k súkromiu netreba ani závesy
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Historický dom už nezachránili, tak stavali nový. Mestské bývanie ponúka trocha vidieka aj pivnicu, kde cestujete časom,
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Ako sa zbaviť premnožených ucholakov z domu i záhrady? Stačia aj takéto podomácky vyrobené pasce
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte
Vidiecku usadlosť postavili tak dobre, že domáceho chráni i dnes. Ešte tu vidno kamenné múry, no staré bývanie nečakajte

Pre kutilov

Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Po letných prehánkach sa šíri extrémne rýchlo! Ako zakročiť proti plesni uhorkovej
Zelenina a ovocie
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Mnohí netušia, čo sú zač. Do slovenských záhrad a bazénov sa masívne tlačia tieto pestré chrobáky
Záhrada
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Ako ochladiť byt aj bez klimatizácie? Expresné tipy, ktoré môžete vyskúšať okamžite
Údržba a opravy
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Likvidujú vám mravce terasu a trávnik? Skôr než kúpite drahú chémiu, vyskúšajte túto kombináciu
Záhrada

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Stream naživo

Predpredaj.sk - Tu sa rodia zážitky

Najväčší magnet na úspech?: Astrológovia tvrdia, že tieto znamenia majú výnimočný talent a preto extrémne rýchlo bohatnú
Partnerské vzťahy
Najväčší magnet na úspech?: Astrológovia tvrdia, že tieto znamenia majú výnimočný talent a preto extrémne rýchlo bohatnú
Teraz v TV   Večer v TV
Celý program
Jachta Graceful spájaná s
Zahraničné
Luxusná jachta spájaná s Putinom sa objavila pri Dánsku: Sprevádzali ju vojnové lode
Eleonora Guareschi zomrela na
Zahraničné
Dovolenka na jachte sa zmenila na tragédiu: Eleonora sa udrela do hlavy! Zomrela partnerovi v náručí
Donald Trump
Zahraničné
Šokujúce odhalenie: Mierové rokovania Trumpa s Iránom sú vraj len divadielko! Na TOTO čaká šéf Bieleho domu
Jeden z NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH škodcov
Zahraničné
Jeden z NAJNEBEZPEČNEJŠÍCH škodcov sa dostal do EÚ! Našli ho za našimi hranicami, odborníci bijú na POPLACH

Ďalšie zo Zoznamu