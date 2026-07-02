Česká modelka úplne holá... Striekalo to na ňu!

PRAHA - Horúčavy riešila po svojom! Česká modelka Hana Jiříčková odhodila všetky zábrany aj oblečenie.
Česká topmodelka Hana Jiříčková opäť rozvírila vody sociálnych sietí. Kráska, ktorá sa preslávila víťazstvom v súťaži Elite Model Look 2007, zverejnila ďalší odvážny záber, na ktorom pózuje úplne bez oblečenia. Tentoraz si dopriala osvieženie počas horúcich letných dní. Pri bazéne sa schladila prúdom vody z hadice.
Hoci ide o jednoduchý moment z bežného dňa, v podaní svetoznámej modelky pôsobí ako záber z profesionálneho editoriálu. Pre Jiříčkovú pritom nejde o nič nezvyčajné. S odvážnymi fotografiami má bohaté skúsenosti zo sveta modelingu, kde sa objavila v kampaniach aj editoriáloch prestížnych značiek a časopisov. Nahota je pre ňu prirodzenou súčasťou umeleckej fotografie a nevyhýba sa jej ani vo svojich príspevkoch na sociálnych sieťach.
Modelka počas svojej kariéry predvádzala kolekcie módnych domov Chanel, Dior, Versace, Valentino, Gucci či Prada. Jej fotografie zdobili stránky magazínov Harper’s Bazaar, Vogue aj Elle. Hoci pochádza z Česka, väčšinu času trávi v zahraničí. Za svoj domov považuje Paríž, Spojené štáty americké a počas leta sa pravidelne vracia na chorvátsky ostrov Brač.