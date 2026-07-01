Koniec s nepríjemným telesným zápachom: Dermatologička má šokujúcu radu! Stačí použiť TÚTO bežnú vec

BERLÍN - Nepríjemný telesný zápach dokáže človeka poriadne zneistiť. Podľa dermatologičky Yael Adlerovej však mnohé obavy nie sú opodstatnené. Niektoré pachy sú prirodzené, iné môžu súvisieť s nevhodnou starostlivosťou o pokožku a v ojedinelých prípadoch dokonca signalizovať zdravotný problém.
Mnohí ľudia sa snažia za každú cenu odstrániť akýkoľvek telesný pach. Odborníci však upozorňujú, že ľudské telo prirodzene produkuje vlastnú vôňu a nejde o nič nezvyčajné.
Nemecká dermatologička Yael Adlerová vysvetlila, že individuálny pach je prirodzenou súčasťou človeka a môže zohrávať úlohu aj pri medziľudských vzťahoch.
Nie každý pach znamená, že človek zapácha
Podľa Adlerovej sa často stáva, že ľudia povedia o niekom, že ho „nemôžu cítiť“. Nemusí to však znamenať zlú hygienu.
Ako vysvetľuje, môže ísť jednoducho o biologickú nekompatibilitu medzi dvoma ľuďmi. Inými slovami, organizmus môže podvedome reagovať na pach druhého človeka bez toho, aby bol objektívne nepríjemný.
Intímne partie majú vlastnú prirodzenú vôňu
Dermatologička upozorňuje aj na časté obavy týkajúce sa intímnych partií. Mnohé ženy aj muži sa obávajú, že prirodzený pach v tejto oblasti znamená problém. Adlerová však podľa portálu Focus.de pripomína, že v intímnych partiách sa nachádzajú pachové žľazy, ktoré produkujú vlastné vône. Tie sú prirodzenou súčasťou fungovania ľudského tela.
Za zápachom býva často nesprávna starostlivosť
Situácia sa mení vtedy, keď sa objaví výrazný alebo nezvyčajný zápach. Príčinou podľa odborníčky často býva nevhodná hygiena. Agresívne mydlá a silné čistiace prípravky môžu narušiť prirodzený kyslý ochranný film pokožky. Následne sa vytvárajú podmienky, v ktorých sa baktérie ľahšie množia a produkujú pachové látky.
Podobný efekt môže mať aj nosenie syntetického oblečenia. Umelé materiály totiž často zadržiavajú baktérie a pachy viac než prírodné tkaniny.
Pomôcť môže jednoduchý domáci trik
Podľa Adlerovej nie je vždy potrebné siahať po silných kozmetických prípravkoch. Ako jednu z možností odporúča šetrné umývanie čistou vodou alebo jemným sprchovacím gélom s neutrálnym pH. Pomôcť môže aj starý domáci recept s jablčným octom.
Stačí pridať jednu až dve polievkové lyžice jablčného octu do litra vody. Takýto roztok pomáha udržiavať prirodzené prostredie pokožky a zároveň obmedzuje množenie baktérií, ktoré sa podieľajú na vzniku nepríjemného zápachu.
Niekedy môže pach upozorňovať na chorobu
Odborníčka zároveň varuje, že nie každý nezvyčajný telesný pach súvisí s hygienou.
Lekári pri vyšetreniach venujú pozornosť aj vôni pacienta, pretože môže poskytovať cenné informácie o zdravotnom stave.
Podľa Adlerovej môžu niektoré charakteristické pachy poukazovať napríklad na metabolické poruchy alebo dokonca na prítomnosť nádorového ochorenia.
Ak sa preto objaví nový, nezvyčajný alebo dlhodobo pretrvávajúci zápach napriek dobrej hygiene, odborníci odporúčajú konzultáciu s lekárom. V niektorých prípadoch totiž môže ísť o jeden z prvých varovných signálov organizmu.