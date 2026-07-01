Muži si išli oči vyočiť! VIDEO Fanúšička Paraguaja na MS vo futbale si neustriehla DEKOLT!

FOXBOROUGH - Nečakané vyradenie Nemecka z futbalových majstrovstiev sveta prinieslo okrem športovej senzácie aj virálny moment z tribún. Paraguajská fanúšička Marisol Olmedo počas búrlivých osláv postupu svojho tímu zažila nepríjemnú chvíľu, keď ju pri skákaní zradilo oblečenie.
Emócie po postupe boli obrovské
Paraguaj postúpil do osemfinále po dramatickom rozstrele s Nemeckom, ktoré sa s turnajom rozlúčilo už v šestnásťfinále. Rozhodujúci pokutový kop premenil José Canale a medzi fanúšikmi vypukla eufória.
Jednou z najvýraznejších postáv osláv bola známa paraguajská fanúšička Marisol Olmedo, ktorá sa počas svetového šampionátu viackrát objavila na sociálnych sieťach aj v médiách.
Pri oslavách ju zradilo oblečenie
Po rozhodujúcom góle vyskočila zo sedadla a začala oslavovať spolu s ostatnými priaznivcami. Počas radostných skokov však utrpela nepríjemný módny incident, keď jej tesné oblečenie neposkytlo dostatočnú oporu a odhalilo obsah výstrihu.
Marisol si situáciu okamžite všimla, siahla si na poprsie a oblečenie si upravila, no video z osláv sa medzitým začalo šíriť na internete. O incidente informoval aj britský denník Daily Star.
Video vyvolalo množstvo reakcií
Zábery sa rýchlo rozšírili po sociálnych sieťach, kde fanúšikovia okrem historického postupu Paraguaja komentovali aj nečakaný moment z tribún.
Pod príspevkami sa objavili stovky reakcií. Niektorí situáciu brali s humorom, ďalší fanúšičke blahoželali k postupu reprezentácie.
Futbal sleduje po celom svete
Marisol Olmedo patrí medzi známe paraguajské fanúšičky, ktoré svoju reprezentáciu sprevádzajú na veľkých medzinárodných turnajoch. Počas majstrovstiev sveta zdieľala fotografie aj videá priamo zo štadiónov a postupne si získala početnú skupinu priaznivcov.
Po víťazstve nad Nemeckom pokračovali oslavy aj v uliciach paraguajského hlavného mesta Asunción, kde fanúšička mávala národnou vlajkou spolu s ďalšími oslavujúcimi. Sama uviedla, že ju teší rastúca popularita aj mimo rodnej krajiny a podporovať reprezentáciu považuje za jeden z najkrajších životných zážitkov.