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Chcete mať doma najspokojnejšieho psa v okolí? Tieto hravé nápady si okamžite zamiluje!

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(Zdroj: Tchibo)
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Traduje sa, že unavený pes je vybehaný pes. No čo ak je pravda niekde úplne inde? Expertka na psiu výchovu upozorňuje, že len bezhlavé naháňanie bez zapojenia hlavy môže byť cestou k hyperaktivite a nie k pokoju. Vďaka správnym podnetom a tiež hravej výbave od Tchibo však môžete premeniť každé venčenie na efektívny fyzický i mentálny tréning vášho domáceho miláčika.

Pes nie je len štvornohý atlét, je to vnímavá bytosť, ktorá potrebuje, aby telo a myseľ fungovali v harmónii. Mnohí majitelia podliehajú mýtu, že čím dlhšie pes behá, tým bude doma pokojnejší. Realita je však často iná. Ak pes nemá dostatočne zamestnanú hlavu, jeho energia sa po návrate domov nepremení na odpočinok, ale na nežiaducu aktivitu.

Vo všeobecnosti platí, že pokiaľ svojho štvornohého spoločníka na prechádzke zamestnáme nielen fyzicky, ale aj mentálne, domov sa vráti príjemne unavený a vyrovnaný. Plnenie rozličných úloh ho totiž unaví oveľa efektívnejšie, než by to dokázalo bezcieľne behanie sem a tam. Práve vyvážený pomer medzi pravidelným pohybom a mentálnou stimuláciou predstavuje pre každého psa skutočnú alfu a omegu, pričom výsledok je vždy rovnaký. Spokojný pes rovná sa spokojný majiteľ,“ vysvetľuje odborníčka na kynológiu Helena Kratochvílová z OZ Hugo Pomáha

Správny balans je dôležitý

Mnohí majitelia sa pýtajú na ideálny čas strávený hrou. Podľa odborníčky však neexistuje univerzálna matematika.Vek, plemeno, zdravotný stav či povaha, to všetko zohráva rolu. Majiteľ musí byť tým, kto koriguje vyvážený pomer. Málo aktivity vedie k nude, ktorá v mnohých prípadoch presiahne až do demolovania zariadenia domu. A veľa aktivity zase k stresu či možným následným zraneniam,“ upozorňuje Helena Kratochvílová.

Ak bude hravých aktivít príliš, pes to dá najavo celkom jasne. Prestane javiť záujem, začne sa aktivite vyhýbať alebo od nej úplne odíde. V takýchto chvíľach však odborníčka neodporúča uchýliť sa k úplnému nič nerobeniu, ale skôr k zmene scenérie. Namiesto tréningu radí zvoliť prechádzku na novom mieste, ktoré psík ešte nepozná. Vtedy je najlepšie nechať hračky aj cvičenie bokom a dopriať mu priestor len na prirodzené oňuchávanie a sledovanie nového okolia.

Inšpirácia pre zmysluplnú hru

Ak chcete do spoločných chvíľ vniesť variabilitu, správne zvolená výbava dokáže zázraky. Z kolekcie od Tchibo sme vybrali štyroch pomocníkov, ktorí podporujú zdravý pohyb aj mentálnu aktivitu:

Ňuchacia hračka pre zvieratá v tvare stromčeka je navrhnutá tak, aby zamestnala psiu myseľ aj ňufák. Vďaka skrytým vreckám na maškrty a šuštivej fólii v celom vnútri hračky bude hľadanie dobrôt veľkou zábavou, ktorá psa prirodzene unaví.

Cena: 11,99 eur. Dostupné online na www.tchibo.sk.

Chcete mať doma najspokojnejšieho
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Tchibo)

Plyšová loptička z edície Star Wars ponúka skvelú kombináciu zábavy a bezpečného dizajnu. Je vhodná na rôzne typy hier, od hádzania až po aportovanie, a vďaka integrovanému pískadlu ešte viac podnecuje aktivitu psa. Konštrukcia loptičky myslí na bezpečie vášho zvieraťa – nemá žiadne malé časti, ktoré by predstavovali riziko prehltnutia.

Cena: 7,99 eur. Dostupné online na www.tchibo.sk.

Chcete mať doma najspokojnejšieho
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 (Zdroj: Tchibo)

Plyšová hračka pre psy so spevnenými švami je mimoriadne odolnou alternatívou k bežnej loptičke. Vďaka vyšívaným detailom bez odnímateľných častí je hračka bezpečná, zatiaľ čo pískadlo a plastový chvost sa postarajú o zábavu.

Cena: 8,99 eur. Dostupné online na www.tchibo.sk.

Chcete mať doma najspokojnejšieho
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 (Zdroj: Tchibo)

Čuchová loptička z recyklovaných materiálov je navrhnutá tak, aby prebudila prirodzenú zvedavosť vášho miláčika. Stačí do nej schovať obľúbené granule alebo maškrty a sledovať, ako sa váš pes ponorí do hľadania. Táto aktivita nielenže podporuje pomalšie jedenie, ale aj skvelo trénuje psiu koncentráciu.

Cena: 7,99 eur. Dostupné online na www.tchibo.sk.

Chcete mať doma najspokojnejšieho
Zobraziť galériu (6)
 (Zdroj: Tchibo)

Helena Kratochvílová

Uznávaná odborníčka s 30-ročnou praxou v kynológii. Počas svojej kariéry pôsobila ako poradkyňa chovu pre plemeno beauceron na Slovensku a dlhodobo vedie registrovanú chovateľskú stanicu Živý sen. V súčasnosti je zakladateľkou a predsedníčkou občianskeho združenia HUGO pomáha, v ktorom sa zameriava na starostlivosť o choré a staré psy. Ako skúsená výcvikárka a profesionálna handlerka sa špecializuje predovšetkým na socializáciu a habituáciu psov. Svoju expertízu odovzdáva kynologickej komunite aj prostredníctvom spoluorganizovania odborných podujatí a vzdelávacích seminárov.

Helena Kratochvílová
Zobraziť galériu (6)
Helena Kratochvílová  (Zdroj: Tchibo)

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