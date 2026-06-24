VEĽKÉ ODHALENIE pred premiérou TOY STORY 5: Woodyho ikonická hláška MÁM V ČIŽME HADA nie je výmysel!

LONDÝN – Pokiaľ ste aj vy vyrastali na rozprávkovej ságe Príbeh hračiek, určite poznáte ikonickú hlášku jednej z hlavných postáv, ktorá nechýbala ani v jednom z doterajších štyroch filmových spracovaní. Kovboj Woody a ďalšie hračky ju spomenuli hneď niekoľkokrát. Nejde pritom o výmysel ani detskú fantáziu.
Už onedlho sa v kinách objaví v poradí už piaty film obľúbeného Príbehu hračiek. Je priam neuveriteľné, že svoju cestu započal ešte v 90. rokoch minulého storočia. Fanúšikovia sa upriamujú na postavy a spomínajú, ako sa príbeh postupne vyvíjal.
Mám v čižme hada
Tesne pred premiérou však mnohých z nich šokovalo, že vo filme je použité hláška, ktorá bola dobre známa už za čias amerických kovbojov Divokého Západu.
Kovboj Woody má vzadu na chrbte motúzik, ktorý keď natiahnete, tak zvnútra sa ozve legendárna hláška: "Mám v čižme hada." Na prvý pohľad sa to zdá ako úplný nezmysel, ale opak je pravdou. V skutočnosti ide o priamy odkaz na pitie alkoholu. Píše o tom Mirror.
Odkaz na opitých kovbojov
Predpokladá sa, že táto veta bola kedysi spájaná s veľmi opitými kovbojmi. Po nociach strávených pitím alkoholu v salónoch zvykli mať údajne halucinácie, že im do čižiem lezú hady. Nohy im začali brnieť a bol to pocit, akoby sa im v čižmách niečo plazilo. Teda Woodyho hláška je priamym odkazom na kovbojov, ktorí to prehnali s alkoholom.
Niektorí kultoví fanúšikovia boli po tomto zistení doslova šokovaní a priznali, že sa nad tým ani nikdy poriadne nezamýšľali. Iní však tvrdili, že toto príslovie môže mať aj iné vysvetlenie. Kovbojom v púšti mohli do čižiem skutočne vliezť hady a hláška bola obyčajným varovaním.