Mama splnila dcéram sen: VIDEO Dom premenila na obrovský Barbie palác s ružovou šmykľavkou!

GLASGOW - To, čo sa začalo ako nápad pre tri malé dievčatá, sa zmenilo na atrakciu, ktorú si chodia fotografovať ľudia z celého okolia. Mladá mama zo Škótska investovala tisíce libier a pol roka práce do vytvorenia rozprávkového Barbie sveta priamo pred vlastným domom.
Ružový sen vznikal celé mesiace
Dvadsaťsedemročná Nicole Wattová zo škótskeho mesta Carluke sa rozhodla premeniť rodinný dom na veľký Barbie domček. Inšpiráciu našla u svojich troch dcér, ktoré sú veľkými fanúšičkami slávnej bábiky.
Osemročná Ariah a päťročné dvojičky Aryn a Ayda dostali niečo, o čom sníva nejeden milovník Barbie. Pred ich domom vyrástla ružová rozprávková kulisa s množstvom dekorácií, ktorá pripomína kulisy z hollywoodskeho filmu.
Nechýba šmykľavka ani surf
Okolie domu zaplnili desiatky tematických prvkov. Návštevníkov víta figurína v štýle Barbie, surfová doska, toaletný stolík, palmy, plameniaky, plážové hračky či veľká ružová disco guľa.
Dominantou celej stavby sa stala ružová šmykľavka a veľkolepá fasáda pripomínajúca ikonický Barbie Dreamhouse.
Väčšina konštrukcie vznikla z dreva, ružovej farby a recyklovaných materiálov. Nicole odhaduje, že celkové náklady dosiahli približne 5 000 libier.
Pomáhala celá rodina
Na projekte nepracovala sama. Významnú časť dekorácií vytvorili starý otec a stará mama dievčat.
Pripravili palmy, lampy, surfové dosky aj ďalšie doplnky, ktoré dotvorili výsledný vzhľad. Nicole priznala, že práve láska jej dcér k Barbie rozhodla o tom, akú tému zvolia.
„Dvojičky sa často nevedia zhodnúť na tom, čo sa im páči. Jedinou výnimkou je Barbie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť práve Barbie Dreamhouse,“ vysvetlila.
Dom sa stal miestnou atrakciou
Obrovská ružová stavba rýchlo pritiahla pozornosť nielen susedov, ale aj ľudí z ďalších miest. Fotografie sa začali šíriť na sociálnych sieťach a projekt sa stal virálnym najmä na TikToku.
Nicole tvrdí, že pred jej dom prichádzajú návštevníci z rôznych častí krajiny, aby si netradičnú atrakciu odfotografovali.
Dokonca sa jej stalo, že po návrate domov našla vo svojej záhrade neznámeho človeka, ktorý si kulisy fotografoval.
„Ľuďom sa to veľmi páči. Chodia sem z rôznych miest len preto, aby to videli na vlastné oči,“ povedala.
Dcéry nechcú o svoj raj prísť
Celý projekt vznikol pri príležitosti miestnych osláv Carluke and District Gala Day. Výstavba prebiehala v niekoľkých etapách a rodina musela dokonca použiť lešenie, aby mohla dokončiť najvyššie časti konštrukcie.
Napriek obrovskému úspechu však bude musieť Barbie domček čoskoro zmiznúť. Nicole už čaká na lešenie, ktoré jej umožní dekorácie rozobrať.
Jej dcéry s tým však vôbec nesúhlasia. Podľa mamy si dievčatá želajú, aby ružový palác zostal stáť natrvalo a aby doň mohli pozývať kamarátov.
Susedia žiadajú jediné: Nezbúrať ho
Príbeh vyvolal množstvo pozitívnych reakcií. Miestni obyvatelia oceňujú nielen výsledok, ale aj energiu, ktorú rodina projektu venovala.
„Je to nádherný darček pre dievčatá aj celé okolie,“ napísal jeden z komentujúcich.
Ďalší označil projekt za „absolútne fantastický“ a viacerí vyzvali Nicole, aby Barbie domček ponechala na svojom mieste čo najdlhšie.
Mnohí sa zhodujú, že takáto netradičná atrakcia prináša ľuďom radosť a vytvorí dievčatám spomienky, na ktoré budú spomínať celý život.