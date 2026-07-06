Vážna nehoda pri Rožňave: Mladý vodič narazil do stromu, cesta je uzavretá

Nehoda úplne uzavrela cestu (Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
ROŽŇAVA - Na ceste III/3012 medzi Krásnohorskou Dlhou Lúkou a Lipovníkom v okrese Rožňava došlo k dopravnej nehode. Osemnásťročný vodič narazil do stromu. V aute boli aj dvaja 15-roční spolujazdci. Na miesto smerujú leteckí záchranári. Cesta je neprejazdná v oboch smeroch. Informovala o tom košická krajská polícia na sociálnej sieti.
Vodič Volva podľa doterajších zistení pri prejazde ostrou zákrutou neprispôsobil rýchlosť jazdy, zišiel z cesty a narazil do stromu. Jeden zo spolujazdcov je v opatere záchranárov a na miesto smerujú aj leteckí záchranári. „Dychová skúška u vodiča mala negatívny výsledok,“ uviedla.
(Zdroj: Facebook/Polícia SR - Košický kraj)
Polícia zároveň vodičov žiada, aby rešpektovali jej pokyny a zvolili si inú trasu.