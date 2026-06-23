Namiesto kapitálneho úlovku erotická pomôcka: VIDEO rybára zo Zvolena spustilo lavínu vtipných komentárov

ZVOLEN - Slovenský internet sa baví na neuveriteľnom úlovku, ktorý sa podarilo zachytiť zvolenským rybárom. Namiesto tradičných kaprov či sumcov sa totiž vo vode plavil predmet, ktorý by človek čakal skôr v spálni alebo v špecializovanom obchode pre dospelých. Krátke video, ktoré zachytáva čierny vibrátor unášaný prúdom rieky, okamžite vyvolalo búrlivé reakcie a desiatky vtipných komentárov.
O rozruch sa postarala stránka lokálnej predajne rybárskych potrieb zo Zvolena, ktorá na svojom profile zverejnila bizarné video s veľavravným popisom: „Hm, tak toto musela stratiť poriadna šťuka,“ Na záberoch je vidieť erotickú pomôcku, ktorá sa namiesto domáceho nočného stolíka ocitla priamo v slovenskej prírode.
Slovenskí rybári a fanúšikovia stránky okamžite pochopili humorný tón celého príspevku a pod videom sa v priebehu niekoľkých hodín strhla doslova lavína vtipných narážok. Slováci opäť dokázali, že im zmysel pre humor nechýba, a bizarný nález okamžite premenovali na nový druh riečnej fauny.
„Vyzerá to, že na Hrone začala sezóna úhorov,“ poznamenal vtipne Marek, na čo reagoval ďalší komentujúci Milan s otázkou, či ide o úhora elektrického. „Rýchlo to zastrč späť do vody, to je zátka, aby Hron nevytiekol,“ smial sa Štefan. Ďalší z komentujúcich zasa začal rozvíjať konšpiráciu o pôvode hračky: „Chlapci, mne sa zdá, že vy tam chodíte na ryby niekde blízko sexshopu alebo bordelu. Čo vychádzka, to nejaký klacek.“ „Morské panny sa sťahujú na Slovensko,“ uzavrel Miroslav.
Mnohí komentujúci sa zhodli na tom, že majiteľ stránky má na podobné nálezy proste „nos“, keďže nejde o prvú kuriozitu z tejto lokality. Hoci video prinieslo obrovskú porciu zábavy a príspevok stále zbiera stovky lajkov, niektorí komentujúci s povzdychom poukázali aj na odvrátenú stranu – a to, že ľudia do slovenských riek dokážu nahádzať skutočne čokoľvek.