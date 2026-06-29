Smť na vlastnom dvore! 47-ročná žena zomrela počas opaľovania: Na tele mala známky spálenia od slnka

VARŠAVA - Poľskom otriasla tragédia. V meste Huta zomrela 47-ročná žena pri opaľovaní na záhrade. Napriek úsiliu jej manžela a príchodu záchranných zložiek sa ju nepodarilo zachrániť.
K tragédii došlo v nedeľu popoludní, keď sa žena rozhodla využiť pekné počasie a opaľovať sa na svojom dvore. Asi po hodine si jej manžel všimol, že nereaguje a okamžite zavolal pomoc. Žiaľ, už bolo neskoro. Informuje o tom poľsky web onet.
Na miesto dorazili hasiči z dobrovoľných a štátnych hasičských zborov, ako aj tím záchrannej lekárskej služby. Záchranári sa pokúsili o kardiopulmonálnu resuscitáciu, ale neúspešne. Podľa miestneho spravodajského portálu Ostrow24.tv boli na tele ženy viditeľné škvrny, ktoré sú jedným z príznakov smrti. Okrem toho boli pozorované známky spálenia od slnka, ktoré mohli súvisieť s teplom.
Lekár, ktorý dorazil na miesto činu, konštatoval už len smrť. Presná príčina nie je momentálne známa. Odpoveď poskytne až pitva.