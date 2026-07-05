Strana AfD môže prísť o prístup k štátnym tajomstvám: Pistorius varuje pred väzbami na Rusko

BERLÍN - Nemecký minister obrany Boris Pistorius chce zabrániť opozičnej protiimigrantskej strane Alternatíva pre Nemecko (AfD) v prístupe k utajovaným informáciám, v prípade, že by sa dostala do vlády. Ako dôvod uviedol úzke väzby strany na Rusko. Informuje správa agentúry DPA.
Pistorius pre nedeľné vydanie denníka Bild povedal, že blízkosť AfD k ruskému prezidentovi Vladimirovi Putinovi je nepopierateľná. Citlivé informácie sa podľa neho nesmú dostať do nesprávnych rúk. „Intenzívne skúmame otázku, komu môžeme udeliť prístup k utajovaným informáciám... Sme povinní tak konať, lebo ide o bezpečnosť našej krajiny,“ uviedol minister.
Dvojdňový zjazd AfD v Erfurte
Jeho vyjadrenia prišli v čase, keď sa koná dvojdňový zjazd AfD v Erfurte. Delegáti na ňom v sobotu potvrdili vo funkciách spolupredsedov Alice Weidelovú a Tina Chrupallu. Stranícke podujatie pritom sprevádzajú veľké protesty, aj keď počet demonštrantov bol nižší než na aký sa pripravovali úrady. Namiesto očakávaných 50.000 ľudí, polícia hlásila účasť približne 30.000, píše Bild.
Okrem samotnej politiky AfD je sporné aj načasovanie zjazdu. Koná sa totiž 100 rokov po 2. ríšskom zjazde NSDAP, ktorý sa konal 3. a 4. júla 1926 vo Weimare. Ten je považovaný za zlomový moment v histórii nacistickej strany, keďže bol prvým veľkým celoštátnym kongresom po prepustení Adolfa Hitlera z väzenia. AfD, ktorá je najväčšou opozičnou stranou v krajine, je vyšetrovaná nemeckými spravodajskými službami v niektorých spolkových krajinách pre svoje extrémistické protiimigračné postoje. Všetky hlavné politické strany s ňou preto odmietajú spolupracovať.