Ako vypestovať leto? V Sľažanoch na to prišli, chutí ako sladká paradajka

Niektoré chute netreba vysvetľovať. Stačí sa zahryznúť do chrumkavej mini uhorky či šťavnatej cherry paradajky a zrazu je tu leto. Navyše také, ktoré dozrievalo na Slovensku a na tanieri končí krátko po zbere. A kde takú zeleninu s istotou nájdete?
Aj pre vás sa leto začína vo chvíli, keď si nakrájate prvú naozaj sladkú paradajku? Vzduch vonku je teplý, v pohári cinká ľad, na stole pristane ľahký zeleninový šalát a zrazu si uvedomíte, že z obyčajnej večere sa stane tá najkrajšia časť dňa. Lebo chutí sviežo, šťavnato, chrumkavo, presne ako leto. Práve také chute sa dnes snažia do slovenských domácností prinášať v Sľažanoch. Na mieste, kde pod Tribečom neďaleko Zlatých Moraviec vyrastajú voňavé paradajky a uhorky. Dozrievajú v ideálnych podmienkach, sú hýčkané množstvom svetla aj slnka, preto už prvé sústo šťavnatej koktailovej či cherry paradajky pripomenie dlhé teplé večery v záhrade a grilovačky s priateľmi. Áno, tú skutočnú chuť aj vôňu leta.
Zo skleníka priamo do regálov
V Slnečných záhradách Sľažany je rušno od skorého rána. Nenájdete tu však traktory ani polia plné hliny. Namiesto nich do skleníka preniká svetlo, vo vzduchu sa drží príjemné teplo a medzi zelenými rastlinami sa pohybujú zamestnanci, ktorí ručne obtrhávajú stonky vyrastené do výšky, kontrolujú klimatizáciu, nastavenie teploty či zalievanie alebo oberajú dozreté plody. Každý deň, sedem dní v týždni. „Naša pracovná doba je pružná a pri pestovaní zeleniny nemôžeme o tretej poobede len tak odísť. Najskôr musia byť rastliny ošetrené, úroda obratá a podmienky v skleníku nastavené tak, aby všetko fungovalo presne, ako má,“ hovorí Lukáš Nešpor, podpredseda predstavenstva spoločnosti, ktorá pestovanie spustila v roku 2019 s jasnou predstavou. Prispieť k tomu, aby Slovensko dosiahlo väčšiu potravinovú sebestačnosť a dokázalo spotrebiteľom ponúkať čerstvú domácu zeleninu celoročne. Teda aj v období, keď sa väčšina produkcie bežne dováža zo zahraničia.
„V Kauflande sa dlhodobo snažíme vytvárať priestor pre domácich pestovateľov. Pravidelne s nimi spolupracujeme a zelenina aj ovocie zo Slovenska tvoria stabilnú súčasť nášho sortimentu. Je to ten najlepší spôsob, ako môžeme podporovať lokálnych poľnohospodárov, ale aj domácu ekonomiku. Zároveň tak zákazníci v našich predajniach nájdu bohatú ponuku čerstvého ovocia a zeleniny, ktoré vyrástli na slovenských poliach, v sadoch alebo skleníkoch,“ vysvetľuje Ľuba Barošová, vedúca nákupu ovocia a zeleniny v spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s. A že to nie sú len slová, potvrdzujú aj reálne čísla. Obchodný reťazec prináša na pulty slovenské plodiny, ktoré sa pestujú na ploche veľkej ako 4 737 futbalových ihrísk. Iba počas minulého roka ich takto zákazníkom ponúkol vyše 56-tisíc ton.
V ekologickom pestovaní pomáhajú čmeliaky
Ak ide o paradajky, tým sa vo vonkajšom prostredí až tak nedarí, preto pestovateľ zo Slnečných záhrad vedel, že ich treba dostať pod strechu. Tunajší skleník s plochou takmer 6 hektárov patrí k najmodernejším nielen na Slovensku, ale aj v strednej Európe a spolieha sa na špičkové technológie. Má riadenú klímu s optimálnou teplotou aj vlhkosťou. Zvyšková voda a živiny sa tu využívajú do poslednej kvapky, pretože sa odchytávajú pomocou drenáže a vracajú späť k rastlinám. Zároveň všetky rastlinné zvyšky aj kokosový substrát, odkiaľ priesady vyrastajú, končia v komposte. Tunajšou špecialitou nie sú len biolampy, ktoré počas zimy svietia na zeleninu aj 20 hodín denne, ale aj tisíce malých pomocníkov. Čmeliaky a užitočný hmyz pomáhajú opeľovať kvety, prirodzenou cestou chránia rastliny pred škodcami, a tak je zelenina zo Sľažian pestovaná bez zbytočnej chémie. A výsledok? Rôzne druhy malých červených plodov, ktoré majú takú sladkú chuť, až pripomínajú ovocie. Koktailové či cherry paradajky plné šťavy alebo šalátové „hadovky“ či mini uhorky, ktoré sú také svieže a chrumkavé, že chutia ako ľahký zdravý snack.
„Najmodernejšia technológia a LED lampy dokážu našej zelenine nahradiť slnko, takže dozrieva prirodzene a vďaka tomu má príchuť leta. Najsilnejšou stránkou nášho pestovania je to, že na trh vieme dodať slovenskú paradajku, ktorá aj v zime chutí tak, akoby ste ju jedli v lete,“ pokračuje Lukáš Nešpor. Mimochodom, v spoločnosti Slnečné záhrady už päť rokov cestujú po Európe, sledujú šľachtenie a svedomito vyberajú tie správne odrody paradajok, ktoré pod Tríbečom dostanú zelenú. A ich pestovanie je celá veda. Paradajka je totiž citlivá rastlina a ak jej chýba svetlo, teplo alebo rovnováha živín, okamžite sa to prejaví na výsledku. A tak každá stonka, ktorá sa z kokosového substrátu ťahá do výšky, musí byť pod prísnym dohľadom.
Slovenskí pestovatelia potrebujú partnera aj zákazníkov
V Sľažanoch sa každý deň vyzbiera približne 10 ton úrody. Na naše stoly nemusí cestovať cez polovicu Európy, veď vyrástla doma a pestuje sa z lásky k Slovensku. Aj preto sa na pultoch môže ocitnúť už druhý deň po zbere. „Naša úroda je súčasťou obľúbenej privátnej značky K-Z lásky k tradícii, a tak sa vďaka Kauflandu čerstvá dostáva k ľuďom po celom Slovensku naozaj rýchlo. A nič nás nepoteší viac, ako keď sa za našimi paradajkami a uhorkami do predajní vracajú, lebo im jednoducho chutia,“ hovorí podpredseda predstavenstva spoločnosti, ktorá ročne vypestuje vyše dvetisíc ton paradajok a uhoriek. Samozrejme, všetky končia v slovenských kuchyniach.
Práve výnimočná chuť, kvalita a maximálna čerstvosť sú dôvody, prečo Kaufland dlhodobo spolupracuje s domácimi pestovateľmi a prečo úrode so slovenským rodným listom vyhradzuje v regáloch čestné miesto.
Úroda, ktorá má chute a vône leta aj v zime
„V našich predajniach si všímame, že záujem o slovenskú zeleninu a ovocie medzi zákazníkmi stále rastie, pretože oceňujú jej chuť, čerstvosť aj bohatý sortiment,“ zdôrazňuje vedúca nákupu Ľuba Barošová. „Aj paradajky zo Slnečných záhrad patria k ich obľúbeným produktom takže sa stali súčasťou privátnej značky K-Z lásky k tradícii, ktorá dáva priestor kvalitným lokálnym potravinám, ale aj tým, ktorí ich prinášajú na trh. Je to spôsob, akým Kaufland podporuje domácich dodávateľov a zároveň pomáha zviditeľňovať to najlepšie, čo vzniká na Slovensku.“
A potom už doma netreba robiť nič špeciálne. Stačí otvoriť chladničku, zobrať chrumkavú mini uhorku či sladkú cherry paradajku a len tak sa do nich zahryznúť. Bez receptov, bez varenia, bez postávania pri sporáku. Lebo presne takto chutí leto. Je plné slnka, vždy svieže, poriadne šťavnaté a zmizne rýchlejšie, než by sme chceli.
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