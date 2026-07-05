Rozchod na spadnutie? Chýlková po prvýkrát o živote bez Krausa!

PRAHA - Českým šoubiznisom nedávno otriasli správy o tom, že by sa mal otriasať vzťah jedného z jeho najstabilnejších párov. Ivana Chýlková (62) sa preto rozhodla uviesť veci na pravú mieru a vysvetliť, prečo sa v spoločnej domácnosti s Janom Krausom (72) objavujú už len občas.
Stačila jediná veta v podcaste a fanúšikovia známej dvojice spozorneli. Herečka totiž povedala, že jej manžel Jan Kraus sa po pandémii natrvalo presunul na vidiek, zatiaľ čo ona ostala viazaná pracovným kolotočom v Prahe. To okamžite vyvolalo dohady o tom, že pár žije oddelene. Realita je však podľa Chýlkovej omnoho prozaickejšia. „Prosím vás, ja som povedala, že žijeme oddelene, lebo mám veľa práce v Prahe, ale inak žijeme stále spolu,“ uviedla Chýlková pre eXtra.cz.
Herečka zároveň vysvetlila, že jej vyjadrenie bolo pochopené nesprávne a išlo len o nadsádzku. Žiadne temné mračná sa nad ich vzťahom podľa nej nezbierajú. Naopak, všetko funguje tak, ako má, a žiadna partnerská kríza nie je na stole. „Ale nežijeme oddelene. To bola nadsádzka,“ dodala s tým, že išlo len o humor, ktorý si viacerí vyložili doslova. Zároveň rázne odmietla aj akékoľvek náznaky ponorkovej choroby: „Janíčko mi vôbec nemôže liezť na nervy. To vôbec neprichádza do úvahy.“
Krátke odlúčenia si dvojica podľa jej slov skôr váži – návraty domov majú byť o to príjemnejšie. Herečka dokonca s úsmevom priznala, že zvuk kľúča v zámke v nej stále vyvoláva radosť, pretože znamená príchod jej partnera a s ním aj dávku humoru a uvoľnenia.
Spoločné fungovanie si plánujú udržať aj počas leta. Žiadne exotické dovolenky sa nekonajú, namiesto toho zostávajú doma a využívajú fakt, že väčšina ľudí odchádza do zahraničia. Ako s nadhľadom poznamenala Chýlková, v takom prípade majú „Česko len pre seba“. Cesty do tepla si nechávajú až na chladnejšie mesiace.
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