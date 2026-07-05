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Veľkolepé oslavy v USA: Trump označil Ameriku za vrcholný úspech ľudských dejín

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(Zdroj: SITA/AP/Mark Schiefelbein)
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TASR

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump v sobotu pri príležitosti 250. výročia vzniku Spojených štátov označil USA za „vrcholný úspech“ ľudských dejín. Zároveň opäť kritizoval svojich domácich politických oponentov, ktorých označil za komunistov. Informuje správa agentúry AFP.

Veľkolepé oslavy v USA:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP/Julia Demaree Nikhinson)

Šéf Bieleho domu vo svojom prejave, ktorý sa začal s výrazným oneskorením po tom, ako búrky prinútili organizátorov dočasne evakuovať ľudí zhromaždených vo Washingtone, vyhlásil, že pod jeho vedením sú Spojené štáty „viac hrdé než kedykoľvek predtým“. Aj keď sľuboval veľkolepé politické zhromaždenie, ktorým mal dať národným oslavám svoju vlastnú pečať, prezident sa vo veľkej miere držal tradične vlasteneckého tónu. „Po dva a pol storočia bola naša Americká republika vrcholným úspechom ľudských dejín,“ povedal Trump desaťtisícom ľudí na National Mall v hlavnom meste.

Na pódiu vzdal hold aj veteránom druhej svetovej vojny

Na pódiu vzdal hold aj veteránom druhej svetovej vojny, ako aj vojen v Kórei a vo Vietname. Následne však posledné dve spomenuté vojny označil za príklady boja proti „komunistom“. Zopakoval tak posolstvo zo svojho piatkového prejavu pri ikonickom pamätníku Mount Rushmore v Južnej Dakote. „Naši hrdinovia nebojovali proti komunizmu na bojiskách po celom svete preto, aby táto hrozba zdvihla svoju odpornú hlavu priamo tu v Amerike. Nedovolíme, aby sa to stalo,“ vyhlásil.

Trump túto tému v poslednom období opakovane zdôrazňuje pred novembrovými voľbami do Kongresu, po tom, ako antisystémové ľavicové krídlo Demokratickej strany zaznamenalo sériu víťazstiev v straníckych primárkach. „Je to ako rakovina, musíte ju vyrezať,“ dodal. Americký prezident vo svojom prejave tiež vyzdvihol nedávne vojenské operácie proti Iránu a Venezuele a vyhlásil, že USA „zničili“ iránsku armádu. Hovoril tiež o svojom úsilí skrášliť Washington a pripomenul svoj návrh zákona na reformu federálneho volebného systému, dodala stanica CNN.

Pomerne krátky prejav

Na jeho pomery bol však prejav pomerne krátky, keď trval necelých 45 minút, poznamenala AFP. Po ňom nasledoval veľkolepý ohňostroj, o ktorom Trump tvrdil, že bude najväčší na svete. CNN priblížila, že trval približne 40 minút, z desiatich miest odpálili 850.000 svetelných efektov a náklady naň boli odhadované na 850.000 dolárov. Organizátori veria, že tým vytvorili nový Guinnessov svetový rekord za najväčší ohňostroj v histórii.

Američania oslavovali výročie podpísania Deklarácie nezávislosti od Británie z roku 1776 aj napriek extrémnym horúčavám vo viacerých mestách na východe krajiny. V hlavnom meste teplota vystúpila na rekordných 39,4 stupňa Celzia, čo je historicky najvyššia hodnota nameraná 4. júla. Podľa Národnej meteorologickej služby sa výstraha pred extrémnym počasím týkala približne 160 miliónov ľudí.

Veľkolepé oslavy v USA:
Zobraziť galériu (3)
 (Zdroj: SITA/AP/Julia Demaree Nikhinson)

Vysoké teploty

Záchranári vo Washingtone ošetrili počas sobotňajších osláv a v ich okolí vyše 50 ľudí s ťažkosťami spôsobenými vysokými teplotami. Viac ako tri desiatky z nich pritom previezli do nemocnice, okrem iného aj z dôvodu problémov so srdcom, vysokým krvným tlakom a ďalšími problémami, upresnila CNN. Nepriaznivé počasie ohrozovalo aj samotné vystúpenie Trumpa. Niekoľko hodín pred ním dostali desaťtisíce ľudí pokyn opustiť National Mall pre blížiace sa búrky. Kým mnohí zamierili k východom, medzi časťou návštevníkov vypukol chaos. Niektorí podľa AFP odmietli odísť, iní sa pokúšali vrátiť späť.

Prezident mal pôvodne vystúpiť o 21.45 h miestneho času, no napokon sa tak stalo až okolo 23.30 h. Trval na tom, že prejav prednesie. Televízii Fox News povedal, že ak veteráni, ktorí sa vylodili v Normandii počas druhej svetovej vojny to dokázali aj v zlom počasí, dokáže to aj on. „Keď sa objavili blesky, povedal som si, že aj keby sme mali hovoriť pred jediným človekom o štvrtej ráno, budem tu. Nič nás nemôže odradiť,“ povedal Trump na pódiu. Nepriaznivé počasie prinútilo organizátorov presunúť na skorší čas aj ohňostroj v New Yorku a zapríčinilo evakuáciu koncertu vo Filadelfii aj osláv pri rieke Charles v Bostone.

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