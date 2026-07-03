Vedci odhalili tajomstvo poštových holubov: Cestu domov im zrejme ukazuje pečeň!

BONN - Ako sa poštové holuby dokážu vrátiť domov aj z neznámeho miesta, vedcov fascinovalo celé desaťročia. Nový výskum naznačuje, že odpoveď sa môže ukrývať v orgáne, od ktorého to čakal len málokto.
Záhada, ktorá mátala vedcov takmer sto rokov
Poštové holuby dokážu preletieť stovky kilometrov a bez problémov nájsť cestu späť domov. Hoci sa vedelo, že pri orientácii využívajú aj zemské magnetické pole, vedci doteraz nepoznali mechanizmus, ktorý im to umožňuje.
Nová štúdia publikovaná v prestížnom vedeckom časopise Science prináša prekvapivé vysvetlenie. Výskumníci z Max Planckovho inštitútu pre správanie zvierat a Bonnskej univerzity tvrdia, že kľúč k navigácii sa môže nachádzať v pečeni. O objave informovala agentúra AP.
V pečeni objavili „biologický kompas“
Vedci zistili, že pečeň holubov obsahuje špeciálne imunitné bunky – makrofágy –, ktoré počas rozkladu starých červených krviniek hromadia železo. Práve toto železo im dáva magnetické vlastnosti.
Podľa autorov výskumu môžu tieto bunky fungovať ako akýsi biologický kompas, ktorý pomáha vtákom vnímať zemské magnetické pole a určovať správny smer letu.
Keď vedci bunky vyradili, holuby sa stratili
Aby svoju teóriu overili, výskumníci dočasne vyradili funkciu týchto buniek u časti poštových holubov a následne ich vypustili na známu trasu.
Výsledok bol prekvapivý. Za zamračeného počasia vtáky nedokázali nájsť cestu domov a lietali bez jasného smeru. Keď sa však opäť objavilo slnko, orientáciu získali späť a bez problémov sa vrátili. To naznačuje, že magnetický „kompas“ využívajú najmä vtedy, keď im pri navigácii nemôže pomôcť poloha Slnka.
Odborníci hovoria o prelomovom objave
Vedúci výskumu Martin Wikelski pripomenul, že spôsob, akým vtáky vnímajú magnetické pole Zeme, zostával jednou z najväčších nevyriešených záhad biológie.
Nezávislý odborník Albert Kao z Massachusettskej univerzity priznal, že podobný výsledok vôbec nečakal. „Nikdy by mi nenapadlo, že odpoveď sa môže ukrývať práve tam. Keď mi však vedci vysvetlili mechanizmus, začalo to dávať zmysel,“ uviedol.
Výskum ešte nekončí
Vedci upozorňujú, že na definitívne potvrdenie objavu bude potrebný ďalší výskum. Zatiaľ nie je úplne jasné, akým spôsobom magnetické informácie z pečene putujú do mozgu ani či podobný systém využívajú aj ďalšie druhy vtákov alebo iné živočíchy.
Ak sa však výsledky potvrdia, pôjde o významný objav, ktorý môže zásadne zmeniť doterajšie predstavy o tom, ako sa zvieratá orientujú v priestore a využívajú zemské magnetické pole.