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Hrozivé slová Putinovho priateľa: Priznal to, čo nikdy predtým! Hrozí zánik Ruska

Ruský propagandista Vladimir Solovjov
Ruský propagandista Vladimir Solovjov (Zdroj: YouTube/Russian Media Monitor)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

MOSKVA - Jeden z najznámejších propagandistov Kremľa Vladimir Solovjov vyslal nezvyčajne pochmúrny odkaz. V štátnej televízii vyhlásil, že Rusko musí vo vojne uspieť, inak podľa neho krajine hrozí zánik.

Vyjadrenia zazneli v relácii Večer s Vladimirom Solovjovom, ktorú moderátor vysiela na štátnej televízii Rossija-1. Jeho slová prichádzajú v čase, keď Rusko čelí rastúcemu tlaku po pokračujúcich ukrajinských útokoch na svoje územie a čoraz častejšie sa objavujú kritické hlasy aj medzi ruskými vojenskými blogermi.

„Buď zvíťazíme, alebo zahynieme“

Solovjov vo svojom vystúpení vyzval predstaviteľov bezpečnostných zložiek aj širokú verejnosť, aby urobili všetko pre víťazstvo Ruska.

„Chcem povedať čekistom: Pustite sa do práce, bratia. Buď túto vojnu vyhráme, alebo zahynieme. Myslím tým, že zahynieme ako národ. Preto musíme zvíťaziť a každý musí na svojom mieste urobiť všetko, čo je v jeho silách,“ vyhlásil. (Čekisti - rusky чекисты - je historické aj súčasné označenie príslušníkov ruských tajných služieb.)

Jeho vystúpenie vykresľovalo vojnu ako existenčný zápas, v ktorom podľa neho neprichádzajú do úvahy kompromisy ani ústupky.

Výroky zazneli v čase rastúcich problémov Ruska

Pochmúrnejší tón propagandy prichádza v období, keď sa podľa viacerých správ zhoršuje situácia Ruska na fronte aj v zázemí.

Ukrajina v posledných mesiacoch zintenzívnila útoky bezpilotnými lietadlami na ruské územie vrátane energetickej infraštruktúry, vojenských objektov a logistických trás. O narastajúcich problémoch nedávno verejne hovoril aj ruský prezident Vladimir Putin, ktorý prvýkrát priznal komplikácie spôsobené útokmi na energetický sektor.

Podľa viacerých médií zároveň pribúda kritických príspevkov ruských vojenských blogerov, ktorí upozorňujú na vysoké straty aj problémy ruskej armády.

Konflikt označil za boj proti „zlu“

Solovjov vo svojom vystúpení nadviazal aj na slová ruského režiséra Nikitu Michalkova, ktorý konflikt na Ukrajine označil za duchovný boj proti „zlu“.

Michalkov zároveň tvrdil, že Rusko sa podľa neho príliš dlho opieralo o predstavu niekdajšieho impéria, hoci realita sa medzičasom zmenila. Dodal, že na Ukrajine už podľa jeho názoru neexistuje ochota prijať tvrdenie, že Rusi a Ukrajinci tvoria jeden národ, a preto nepovažuje mierové riešenie konfliktu za realistické.

Propaganda pritvrdzuje rétoriku

Výroky Solovjova podľa pozorovateľov zapadajú do čoraz ostrejšej rétoriky ruskej štátnej propagandy. Konflikt vykresľujú ako existenčný boj o budúcnosť krajiny, čím sa snažia posilniť podporu pokračovania vojny aj napriek rastúcim stratám a problémom, ktorým Rusko čelí.

Viac o téme: Vladimir PutinUkrajinaVladimir SolovjovPropagandistaZánik Ruska
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