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Syndróm smutnej bradavky znie zvláštne: Vedci skúmajú prekvapivý fenomén u žien

Ilustračné foto
Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)
© Zoznam/rd © Zoznam/rd

NEW YORK - Jemný dotyk, ktorý by väčšina ľudí považovala za úplne bežný podnet, môže u niektorých žien vyvolať náhlu vlnu smútku, úzkosti alebo dokonca pocit beznádeje. Nezvyčajný jav si získal pozornosť na sociálnych sieťach a odborníci sa teraz snažia vysvetliť, čo sa za ním skrýva. 

Namiesto príjemného pocitu prichádza smútok

Ženy, ktoré tento fenomén opisujú, hovoria o veľmi zvláštnych pocitoch. Stačí letmý dotyk bradavky a objaví sa intenzívna negatívna emócia.

Niektoré hovoria o náhlom pocite prázdnoty v žalúdku, iné opisujú silný smútok, nevysvetliteľný pocit viny alebo dokonca nostalgiu za domovom.

Na internete sa pre tento jav postupne udomácnil názov „sad nipple syndrome“, teda syndróm smutnej bradavky.

Súvisí to s dojčením?

Jedným z možných vysvetlení je stav známy ako dysforický reflex spustenia mlieka (D-MER), ktorý sa objavuje u niektorých dojčiacich žien.

Gynekologička Melissa Walshová pre New York Post vysvetlila, že tesne pred uvoľnením materského mlieka môže dôjsť k náhlemu prepadu nálady.

Za všetkým stoja hormonálne procesy v mozgu. Pri spustení tvorby mlieka sa zvyšuje hladina oxytocínu, hormónu zodpovedného za jeho uvoľňovanie. Súčasne však môže krátkodobo klesnúť hladina dopamínu, látky spájanej s pocitom pohody a odmeny.

Práve tento prudký pokles podľa odborníkov môže vyvolať krátku, ale intenzívnu vlnu negatívnych emócií.

@dumbcrapidiot #sadnipplesyndrome ♬ i love u keep going - Aubrey

Jeden z najcitlivejších bodov na tele

Plastický chirurg Ari Hoschander upozorňuje, že oblasť bradavky a dvorca patrí medzi najhustejšie nervovo zásobené miesta ženského tela.

Podľa neho môže byť práve citlivosť tejto oblasti dôvodom, prečo niektoré ženy vnímajú hormonálne zmeny výraznejšie než iné.

Výsledkom môže byť náhly pocit smútku, viny, strachu alebo vnútorného nepokoja. Charakteristické však je, že tieto emócie prichádzajú rýchlo a zvyčajne aj rýchlo odznejú.

Nejde o depresiu ani úzkostnú poruchu

Odborníci zdôrazňujú, že pri D-MER nejde o psychický problém v klasickom zmysle slova.

Na rozdiel od popôrodnej depresie či chronickej úzkosti ide o krátkodobú fyziologickú reakciu organizmu na hormonálne zmeny. Nie je vyvolaná spomienkou, myšlienkou ani traumou.

Práve preto je podľa lekárov dôležité, aby ženy vedeli, že podobné pocity nemusia znamenať vážny psychický problém.

Objavuje sa aj u žien, ktoré nikdy nedojčili

Zaujímavosťou je, že podobné skúsenosti opisujú aj ženy, ktoré nikdy nedojčili.

A práve tu sa výskum dostáva na neprebádané územie. Podľa Walshovej existujú štúdie naznačujúce, že stimulácia bradaviek zvyšuje hladinu oxytocínu aj u žien, ktoré nie sú dojčiace. Vedci preto nevylučujú, že podobný mechanizmus s dopamínom môže fungovať aj v týchto prípadoch.

Zatiaľ však chýbajú rozsiahle výskumy, ktoré by túto teóriu jednoznačne potvrdili.

V hre môžu byť aj psychologické faktory

Nie všetci odborníci sa prikláňajú výlučne k hormonálnemu vysvetleniu.

Chirurgička Loren Rourkeová, ktorá sa špecializuje na ochorenia prsníkov, upozorňuje, že svoju úlohu môžu zohrávať aj stres, minulé životné skúsenosti, individuálna citlivosť nervového systému alebo hormonálne výkyvy.

Objavili sa aj úvahy, že s fenoménom by mohli súvisieť problémy s vnímaním vlastného tela, úzkosť alebo prežité traumatické udalosti.

Kedy vyhľadať pomoc

Lekári upozorňujú, že občasný krátkodobý pocit smútku po stimulácii bradaviek nemusí predstavovať zdravotný problém.

Ak však negatívne emócie začnú zasahovať do každodenného života alebo spôsobujú výrazné utrpenie, odborníci odporúčajú konzultáciu s lekárom alebo psychológom.

Pomôcť môže napríklad kognitívno-behaviorálna terapia, ktorá sa zameriava na rozpoznávanie spúšťačov a zvládanie emócií spojených s konkrétnymi situáciami.

Viac o téme: ŠtúdiaŽenyLekáriDojčenieVedciSyndrómSmutná bradavkaD-MER
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