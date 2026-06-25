Trpíte nespavosťou? Odborníci radia skvelú vec! Skúste túto bežnú potravinu

LONDÝN - Problémy so zaspávaním trápia milióny ľudí. Najnovší výskum však naznačuje, že riešenie nemusí byť ukryté v liekoch ani výživových doplnkoch. Odborníci upozorňujú na potravinu, ktorú má doma väčšina ľudí a ktorá môže podporiť prirodzené procesy vedúce k lepšiemu spánku.
Kvalitu nočného odpočinku neovplyvňuje len stres, množstvo pohybu či čas strávený pred obrazovkou. Významnú úlohu zohráva aj to, čo človek zje vo večerných hodinách.
Vedci sa preto zamerali na potraviny, ktoré by mohli prirodzenou cestou podporovať tvorbu melatonínu – hormónu, ktorý organizmu signalizuje, že sa blíži čas spánku. Ich pozornosť upútali vlašské orechy.
Osem týždňov sledovali dobrovoľníkov
Do štúdie sa zapojili zdraví dospelí vo veku od 20 do 35 rokov. Výskumníci ich rozdelili do dvoch skupín.
Jedna skupina pravidelne konzumovala počas večere približne 40 gramov vlašských orechov denne. Druhá skupina ich nejedla. Po ôsmich týždňoch si účastníci režim vymenili, aby vedci mohli porovnať výsledky u rovnakých ľudí.
Počas celého výskumu sledovali kvalitu spánku a zároveň analyzovali hladiny melatonínu pomocou vzoriek moču, informoval portál Health.
Zaspávali rýchlejšie a cítili sa oddýchnutejší
Výsledky ukázali, že počas obdobia konzumácie vlašských orechov mali účastníci vyššie večerné hladiny melatonínu.
Najvýraznejším zistením bolo skrátenie času potrebného na zaspatie. „Konkrétne sme preukázali, že každodenná konzumácia vlašských orechov počas večere významne skracuje čas zaspávania,“ uviedli autori štúdie.
Pozitívne zmeny sa však neobmedzili len na samotné zaspávanie. Výskumníci zaznamenali aj lepšie celkové hodnotenie kvality spánku a menšiu dennú ospalosť.
„Zistili sme tiež, že osemtýždňová intervencia s vlašskými orechmi zlepšila celkovú kvalitu spánku a znížila únavu počas dňa,“ dodali autori.
Tajomstvo sa ukrýva v dvoch látkach
Podľa odborníkov za priaznivým účinkom stojí kombinácia viacerých látok prirodzene sa nachádzajúcich vo vlašských orechoch.
Obsahujú totiž melatonín aj tryptofán. Práve tryptofán využíva organizmus na tvorbu serotonínu a následne melatonínu. Keď sa jeho hladina večer zvýši, mozog dostáva signál, že sa blíži čas odpočinku.
Vedci zároveň upozorňujú, že zloženie orechov pomáha tryptofánu efektívnejšie prenikať do mozgu, čo môže celý proces ešte podporiť.
Kedy ich zjesť
Psychologička špecializujúca sa na behaviorálnu spánkovú medicínu Daniella Marchettiová považuje výsledky výskumu za dostatočne presvedčivé na to, aby sa vlašské orechy zaradili medzi potraviny podporujúce zdravý spánok.
„Konzumácia potravín obsahujúcich melatonín môže posilniť prirodzené signály organizmu a pomôcť telu pripraviť sa na spánok,“ vysvetlila.
Podľa nej je ideálne zjesť približne 30 až 40 gramov vlašských orechov dve až tri hodiny pred plánovaným uložením sa do postele.
Nie sú zázračným liekom
Odborníci zároveň upozorňujú, že samotné orechy nevyriešia vážne poruchy spánku.
Môžu však byť jednoduchou súčasťou zdravého večerného režimu spolu s pravidelným časom zaspávania, obmedzením modrého svetla z obrazoviek a dostatkom pohybu počas dňa.
Pre ľudí, ktorí majú občas problém zaspať alebo sa ráno budia neoddýchnutí, môže byť takáto nenáročná zmena jedálnička jedným z krokov k pokojnejšej noci.