Pes alebo mačka dokážu upokojiť? Omyl, tvrdia vedci! Ešte vám zväčšia stres

AMSTERDAM - Mnohí ľudia sa po náročnom dni obracajú na svojich domácich miláčikov v presvedčení, že im pomôžu zvládnuť napätie a stres. Nový výskum však naznačuje, že realita môže byť zložitejšia. Hoci spoločnosť psa alebo mačky zlepšuje náladu, pri akútnom strese nemusí priniesť očakávanú úľavu.
Domáci miláčikovia sú často považovaní za prirodzený liek na zlú náladu. Stačí pár minút hladkania psa či mačky a človek sa údajne cíti pokojnejší a vyrovnanejší. Holandskí vedci sa preto rozhodli overiť, či tento rozšírený predpoklad naozaj platí aj v každodennom živote.
Výsledky ich výskumu, publikovaného v odbornom časopise Frontiers in Psychology, priniesli prekvapivé zistenia.
Ľudí sledovali počas bežných dní
Do štúdie sa zapojilo 188 majiteľov psov a mačiek. Výskumníci ich počas piatich dní opakovane kontaktovali prostredníctvom mobilnej aplikácie, ktorá účastníkom až desaťkrát denne zasielala krátke dotazníky.
Respondenti v nich uvádzali aktuálnu náladu, mieru stresu, sociálne prostredie aj to, či sa práve nachádzajú v blízkosti svojho zvieraťa alebo s ním aktívne trávia čas.
Takto vedci zhromaždili približne 8-tisíc záznamov zachytávajúcich každodenné situácie a emócie.
V bežných chvíľach zlepšujú náladu
Analýza ukázala, že kontakt so zvieraťom prináša pozitívne účinky na psychiku. Počas interakcie so svojím psom alebo mačkou ľudia častejšie pociťovali príjemné emócie a menej negatívnych pocitov.
Tento efekt sa objavil u majiteľov oboch druhov domácich miláčikov.
Vedcov však prekvapilo, že intenzívnejší kontakt neprinášal výraznejší úžitok. Viac hladkania, objímania alebo dlhšie maznanie nezvyšovalo pozitívny účinok na náladu.
Pri strese sa výsledky zmenili
Oveľa zaujímavejšie závery priniesla časť výskumu zameraná na stresové situácie.
Keď účastníci uvádzali, že prežívajú napätie alebo stres, ich nálada sa prirodzene zhoršovala. Vedci následne skúmali, či prítomnosť zvieraťa dokáže tento efekt zmierniť.
Ukázalo sa, že vo väčšine prípadov nie.
Majitelia psov sa počas stresových situácií necítili lepšie, ak boli so svojím zvieraťom, než keď boli bez neho.
Mačky priniesli nečakaný efekt
Ešte prekvapivejší výsledok sa objavil pri mačkách. Výskumníci zaznamenali, že intenzívny kontakt s mačkou počas stresových okamihov bol spojený s miernym nárastom negatívnych emócií. Inými slovami, maznanie sa s mačkou v náročnej chvíli nemuselo človeku pomôcť, ale mohlo jeho nepríjemné pocity dokonca trochu zosilniť.
Vedci však zdôrazňujú, že išlo o mierny efekt a neznamená to, že mačky majú na psychiku negatívny vplyv.
Prečo sa psy a mačky správajú rozdielne
Autori štúdie sa domnievajú, že rozdiel môže súvisieť s povahou samotnej interakcie.
Kontakt s mačkou býva spravidla pokojnejší a pasívnejší. Práve to podľa nich nemusí zodpovedať tomu, čo človek v silne stresovej situácii potrebuje.
Psy naopak často vyvolávajú aktívnejšiu komunikáciu, pohyb či hru. Ani v ich prípade sa však nepotvrdilo, že by dokázali fungovať ako spoľahlivá ochrana pred stresom.
Zvieratá pomáhajú iným spôsobom
Výskumníci upozorňujú, že výsledky neznamenajú, že domáci miláčikovia nemajú pozitívny vplyv na duševné zdravie.
Podľa ich záverov môže byť najväčším prínosom pocit blízkosti, spoločnosti a sociálneho spojenia. Ľudia sa vďaka zvieratám často cítia menej osamelí, čo zlepšuje celkovú psychickú pohodu.
Štúdia preto naznačuje, že pes alebo mačka dokážu spríjemniť bežný deň a podporiť dobrú náladu, no pri silnom strese nemožno očakávať, že problém automaticky vyriešia.