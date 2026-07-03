MIMORIADNY ONLINE Ruské útoky pokračujú: Po krvavom údere na Kyjev hlásia ďalších mŕtvych

KYJEV - Najmenej dvaja ľudia zahynuli a osem utrpelo zranenia pri nočných ruských vzdušných útokoch na Sumskú oblasť a Kryvyj Rih, uviedli dnes ukrajinskí predstavitelia. Rusko pokračuje v útokoch na susednú krajinu deň po tom, ako jeho rozsiahly úder v Kyjeve zabil najmenej 27 ľudí a takmer stovku ďalších zranil.
Naživo z Ukrajiny
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Nočný úder na mesto Romny v Sumskej oblasti na severovýchode Ukrajiny zasiahol obytný dom a spôsobil smrť dvoch žien a zranenia muža, uviedol na telegrame šéf regionálnej správy Oleh Hryhorov. Sedem zranených si vyžiadal ruský raketový útok na Kryvyj Rih na západe Ukrajiny, uviedol náčelník vojenskej mestskej správy Oleksandr Vilkul.
Ukrajina sa od februára 2022 bráni rozsiahlej ruskej agresii, ktorej súčasťou sú takmer každodenné vzdušné útoky. V Kyjeve dnes ľudia držia smútok za obete štvrtkového ruského útoku, ktorý patril k najväčším za posledné týždne. Moskva ním podľa slov svojich činiteľov reagovala na ukrajinské údery proti ruskej energetickej infraštruktúre.