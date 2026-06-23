Planéta Zem sa mení: Vedci odhalili, že časom vznikne nová vodná plocha! Ako k tomu dôjde?

LONDÝN – Zem sa neustále mení. Aj keď z pohľadu ľudského života si to človek voľným okom nikdy nevšimne, skutočne je to tak. Tektonické platne sa posúvajú a v budúcnosti sa majú postarať o vznik niečoho nového.
Vedci predpovedali, že na Zemi by mohol vzniknúť nové oceán. Objavili totiž aktívnu trhlinu, ktorá by mohla rozdeliť celý kontinent. Ide o proces, ktorí ľudia počas života nie sú schopní vnímať, pretože sa deje veľmi pomaly. Ako informuje The Sun, aj pred 200 miliónmi rokov tu bol len jeden superkontinent "Pangea".
Jeho časti sa postupne odlomili a vytvorili tektonické platne. Po rozdelení pevniny sa do priestoru nahrnula voda a vznikli moria a oceány. Tektonické platne na seba narážali a tlačili až pokým nevytvorili pohoria.
Afrika sa mení príliš rýchlo
Nový výskum odhaľuje, že Afrika sa má vyvíjať rýchlejšie, ako vedci spočiatku predpokladali. Pomaly sa rozpadá na menšie časti. Ide o oblasť východoafrického riftu. Práve tu na seba narážajú dve tektonické platne – Somálska a Núbijská.
I keď ich rozdelenie potrvá niekoľko miliónov rokov, z pohľadu geografie nejde o dlhé obdobie. Vedci odhalili nové poznatky skúmaním Turkanského riftu, ktorý sa tiahne pozdĺž Etiópie a Kene. Cez seizmické meranie zmerali hrúbku zemskej kôry v tejto oblasti a zistili, že je oveľa tenšia, ako si mysleli (len 13 km).
Rozpad je pritom nevyhnutný už pri hrúbke 15 km. Ako sa zemská kôra bude naďalej stenčovať, magma zo zemského jadra ju napokon prerazí, ochladne a následne vytvorí panvu, ktorú naplní morská voda a vytvorí nový oceán.