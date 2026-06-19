Európa ignoruje hrozbu, ktorá sa deje priamo pod jej nohami: KOLAPS atlantickej cirkulácie by znamenal katastrofu

BRATISLAVA - Jeden z najdôležitejších klimatických motorov planéty sa dostáva do kritického bodu. Atlantická meridionálna cirkulácia (AMOC) – systém oceánskych prúdov, ktorý prináša teplo z trópov až k Európe – podľa vedcov slabne a v budúcnosti môže dokonca skolabovať. Takýto scenár by znamenal dramatické zrýchlenie klimatických zmien, a to až desaťnásobne oproti dnešku. A práve v čase, keď rastú obavy o stabilitu AMOC, sa objavuje ďalší problém: monitorovanie systému je ohrozené nedostatkom financií.
Predstavme si, že vedci objavia asteroid mieriaci na Zem. Máme technológiu, ktorá by mohla zabrániť katastrofe, no politici sa rozhodnú škrtnúť financie na jeho sledovanie. Nie preto, že by nebol čas, ale preto, že „pár miliónov je priveľa“. Znie to absurdne — no podľa oceánografov presne takto dnes pristupujeme k jednej z najvážnejších klimatických hrozieb - oslabenie Atlantickej meridionálnej cirkulácie (AMOC), píšu noviny The Guardian.
AMOC je obrovský systém oceánskych prúdov, ktorý funguje ako obrovský dopravník tepla. Teplé vody putujú z tropického Atlantiku na sever, kde sa ochladzujú, klesajú do hĺbky a vracajú sa späť na juh. Tento cyklus udržiava v Európe miernejšie podnebie, než by zodpovedalo jej zemepisnej šírke. Vďaka nemu má Európa mierne zimy, stabilné poľnohospodárstvo, predvídateľné zrážky a podmienky, na ktorých stojí infraštruktúra, energetika aj ekonomika.
Posledné merania však ukazujú, že tento mechanizmus postupne slabne. Dôvodom je najmä roztápanie ľadovcov, ktoré do oceánu prináša veľké množstvo sladkej vody. Tá narúša topenie studenej a slanej vody – proces, ktorý AMOC poháňa. Najvýraznejšie sa to prejavuje v oblasti južne od Grónska, kde ako na jedinom mieste na Zemi dochádza k dlhodobému ochladzovaniu oceánu, hoci globálne teploty rastú.
Kolaps by zasiahol Európu najtvrdšie
Podľa odborníkov môže pokračujúce otepľovanie a topenie ľadovcov oslabiť AMOC natoľko, že sa systém dostane do kritického bodu. Vedci z britského Národného oceánografického centra a holandského Kráľovského inštitútu pre výskum morí upozorňujú, že kolaps AMOC by mohol spustiť extrémne rýchle klimatické zmeny v Európe.
V najhoršom scenári by Európa zažila klimatické zmeny až 10-krát rýchlejšie, než aké prebiehajú dnes. To by znamenalo zásadné posuny v teplotách, zmeny v zrážkových režimoch, regionálny rast hladiny mora a častejšie extrémne výkyvy počasia. „Spoločnosť má problém držať krok už s dnešným tempom klimatických zmien. Kolaps AMOC by bol niečo, na čo nie sme pripravení,“ varujú autori.
Málo dát a ohrozené merania
Kedy by mohlo dôjsť k výraznému oslabeniu alebo kolapsu AMOC, nie je jasné. Odhady sa pohybujú od najbližších desaťročí až po koniec storočia. Jedným z dôvodov tejto neistoty je nedostatok dlhodobých meraní. Systematické monitorovanie AMOC prebieha len približne 20 rokov – čo je na tak komplexný systém veľmi krátky čas. Napriek tomu tieto merania zásadne zlepšili klimatické modely a sú dnes kľúčovým zdrojom informácií.
Nečakaný úder navyše uštedrila americká administratíva, ktorá zrušila Iniciatívu pre pozorovanie oceánov, ktorá financovala veľkú časť meraní. To znamená, že jeden z najdôležitejších klimatických systémov môže zostať bez adekvátneho dohľadu.
Európa musí konať, ide o jej vlastnú budúcnosť
Hoci by bola Európa kolapsom AMOC zasiahnutá najviac, na jeho monitorovaní sa doteraz podieľala len minimálne. Vedci upozorňujú, že Európa nepristupovala k AMOC ako k strategickej priorite. „V Európe míňame miliardu eur na sledovanie asteroidov, hoci riziko katastrofického dopadu je takmer nulové. No nie sme ochotní investovať ani zlomok tejto sumy do hrozby, ktorá je bezprostredná a priamo tu na Zemi,“ píšu odborníci. Prevádzka monitorovacej siete stojí približne 25 miliónov eur ročne – teda asi päť centov na obyvateľa EÚ.
Nádejou je nová európska iniciatíva OceanEye, ktorá vyčlenila 50 miliónov eur na udržanie pozorovacej infraštruktúry. Nie je však jasné, či dokáže nahradiť výpadok amerického financovania. Odborníci upozorňujú, že financovanie musí byť dlhodobé, musí pokryť aj prevádzku lodí a servis meracích systémov a musí byť koordinované na medzinárodnej úrovni. Bez toho hrozí, že AMOC prestaneme sledovať práve v momente, keď sa môže začať meniť najrýchlejšie.